Anabel Pantoja, cordial tras la entrevista de Isa Pantoja, revela cómo ha sido el cumpleaños de Alma

La estancia de Anabel Pantoja y su familia en Madrid ha destacado por la cercanía y el apoyo mutuo, como se evidenció en las palabras de su madre, Merchi, quien expresó: “Hombre, orgullosísima” al ser consultada por los medios sobre el crecimiento de su hija como madre y sobre su primera nieta. Según informó Europa Press, la familia celebró el primer cumpleaños de Alma en la capital española, un evento que permitió la reunión de varias generaciones y que transcurrió envuelto en un clima de alegría familiar que contrastó con las polémicas recientes.

De acuerdo con Europa Press, la excolaboradora, pese a mantenerse involucrada en sus proyectos profesionales, especialmente en el programa ‘Bailando con las estrellas’, donde ha conseguido llegar a la final, reservó el día para compartir en un ambiente privado y distendido con sus seres queridos. Anabel, acompañada por David y la pequeña Alma, se dejó ver al retorno a su hogar tras las celebraciones, reflejando la intención de centrarse en su entorno más íntimo lejos de controversias mediáticas.

El medio Europa Press detalló que durante el evento se pudo observar la presencia de los abuelos de la niña, lo que subrayó el espíritu de unidad familiar. Profesaron apoyo tanto a la madre como a la nieta, lanzando un mensaje implícito de cohesión, especialmente tras semanas marcadas por asuntos familiares expuestos en la esfera pública.

Europa Press consignó que Merchi no dudó en calificar la jornada como positiva, sintetizando la experiencia con un doble “muy bien, muy bien” cuando fue abordada por los periodistas. La abuela destacó la importancia del rol maternal que desempeña Anabel y se mostró satisfecha con el desarrollo de la celebración.

En paralelo a la conmemoración familiar, persistieron temas vinculados a la vida personal de los Pantoja. Tras las recientes declaraciones televisivas de Isa Pantoja, quien abordó las tensiones existentes con su madre, Isabel Pantoja, y con su hermano, Kiko Rivera, Anabel fue consultada sobre el impacto que estas afirmaciones podrían tener en la dinámica familiar. Según reportó Europa Press, Anabel minimizó la repercusión de esas palabras y respondió con un breve “todo estupendo”, manifestando una postura de tranquilidad y concentración en el bienestar de su propia familia.

A pesar del entorno mediático habitualmente vinculado al clan Pantoja, la jornada en honor a Alma supuso una pausa a las continuas noticias sobre disputas familiares. La actitud de Anabel, enfocada tanto en su faceta profesional como en su papel de madre, se reflejó en su disposición cordial tanto con la prensa como en el trato con su familia ese día, relató Europa Press.

Según la crónica de ese medio, la jornada sirvió de escaparate para transmitir una imagen de estabilidad y afecto, poniendo el énfasis en los lazos entre Anabel, David, Alma y los abuelos maternos de la menor. Para los asistentes y para quienes siguieron la noticia a través de los reportes de Europa Press, el primer cumpleaños de Alma representó un motivo de celebración y una oportunidad para subrayar el carácter unido del núcleo familiar, incluso ante exposiciones mediáticas recientes que involucraron a otros miembros del entorno Pantoja.

La ocasión permitió que Anabel y los suyos demostraran que, pese al ruido mediático o las entrevistas generadoras de titulares, priorizan la convivencia y el apoyo mutuo en los momentos relevantes. La reacción positiva de Merchi reforzó el mensaje de orgullo y respaldo que predominó en la atmósfera de una reunión familiar que, según publicó Europa Press, estuvo centrada en el crecimiento y la felicidad de Alma, la más joven de la familia.