Las lluvias torrenciales vuelven a cebarse con Vietnam y dejan ya 55 muertos en seis días

Al menos 55 personas han muerto y 13 continúan desaparecidas por la nueva ola de lluvias torrenciales que lleva azotando el suroeste de Vietnam desde el pasado fin de semana en un país que lleva padeciendo las consecuencias de las tormentas extremas desde finales de agosto y que en octubre fue alcanzado por hasta tres tifones.

La última región afectada ha sido la zona montañosa del Altiplano Central, concretamente las provincias de Gia Lai, Dak Lak (donde se ha registrado el mayor número de fallecidos, 16) y Khanh Hoa. Los daños materiales, estima el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, han rebasado ya los 100 millones de euros.

La agencia oficial de noticias vietnamita, VNA, ha constatado casi 29.000 domicilios parcialmente inundados (de ellos, casi un millar gravemente afectados por el agua) y 16 localidades todavía aisladas por las inundaciones derivadas de las lluvias. Casi 300.000 hectáreas de cultivo han quedado arrasadas y más de tres millones de ganado y aves de corral han muerto.

Como nota positiva, casi un 25 por ciento de los hogares de la región han recuperado ya la electricidad este domingo, según las estimaciones de las autoridades.

El Gobierno del primer ministro, Pham Minh Chính, ha organizado tres delegaciones de trabajo encabezadas por viceprimeros ministros para inspeccionar y dirigir los trabajos de respuesta y recuperación tras las inundaciones.

