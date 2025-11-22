Don Juan Carlos abandona el almuerzo familiar a las cinco de la tarde

Don Juan Carlos ha abandonado el Palacio de El Pardo sólo cuatro horas después de su llegada a la reunión familiar en la que se ha celebrado el 50 aniversario de la Monarquía. Una 'excusa' que ha servido para que el rey emérito haya podido viajar a España y reunirse, en privado, con la Familia Real y una amplia lista de Borbones y allegados. Entre estos se encontraba la parte de la familia real griega, la familia real búlgara y otros parientes cercanos que han querido acompañarles en este día tan señalado.

Haciendo un guiño a una de sus aficiones como es la tauromaquia, don Juan Carlos abandonaba el Palacio a las cinco de la tarde, dando por finiquitada su visita a España y más en concreto a la capital. Han pasado tres años desde que participó en una reunión de este calibre y fue precisamente por la mayoría de la princesa de Asturias, y quien en su día será reina de España.

Han sido más de 60 los invitados reunidos en el palacio, entre ellos su núcleo duro y quien en su día mostró su cariño cuando anunció su marcha de España, sus sobrinas María Zurita y Simoneta Gómez-Acebo. No podían faltar, igual que no han faltado en varias de las ocasiones en las que don Juan Carlos ha viajado a Sanxenxo para participar en las regatas. Sus sobrinas le consideran su tío favorito, independientemente de la figura histórica que representa, y hoy han estado con ambas personalidades en un almuerzo familiar, pero sobre todo, privado.