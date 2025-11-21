Agencias

La UE pide preservar el alto el fuego en Líbano ante la oleada de ataques israelíes

La Unión Europea ha pedido este viernes preservar el alto el fuego en Líbano, ante la oleada de ataques israelíes que atribuye a actuaciones contra partido-milicia chií Hezbolá y que dejaron 14 muertos en Ain al Hilweh, el mayor campamento de refugiados palestinos en el país.

El bloque ha señalado que "sigue de cerca" la evolución de los acontecimientos en el sur del Líbano. "Todas las partes deben centrarse en preservar el alto el fuego y los progresos logrados hasta ahora. Los esfuerzos del Gobierno del Líbano dirigidos a establecer el monopolio del Estado sobre la tenencia de armas y el desarme de Hezbolá deben ser respaldados por todos", ha indicado un portavoz de la UE en declaraciones a Europa Press.

Ante el impacto de estos bombardeos en la actividad de la fuerza de paz de Naciones Unidas en Líbano, la FINUL, la UE ha insistido en que la seguridad del personal y de las instalaciones de esta misión "debe garantizarse" de acuerdo al Derecho internacional y a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

El Ejército israelí justifica bombardeos como el que golpeó a un campo de refugiados sosteniendo que los atacados eran "terroristas que operaban en un campo de entrenamiento" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en Líbano.

A unos días del aniversario del alto el fuego entre Israel y Líbano, las fuerzas militares hebreas defienden que estos bombardeos no violan el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

