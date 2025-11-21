Javier Calvo, la verdad de su relación con Guitarricadelafuente tras su mensaje de amor desde México

Poniendo tierra de por medio ante el revuelo que se ha creado en torno a su separación de Javier Ambrossi después de 13 años de relación, Javier Calvo ha incendiado las redes desde México, donde se encuentra desde hace varios días disfrutando de unas vacaciones con sus amigas Yenesi y María José lejos del foco mediático, al compartir en sus stories una imagen de Guitarricadelafuente con un revelador mensaje.

"Mi vida entera" ha escrito el director y productor junto a un emoticono de un corazón con una fotografía del artista sobre el escenario del Teatro Estudio Cavaret de Guadalajara (México), donde ha ofrecido este jueves un concierto como parte de su 'Spanish Leather World Tour', alimentando los rumores surgidos hace unos días de que el protagonista de la próxima película de Los Javis, 'La bola negra' -en la que también aparecen Penélope Cruz, Glenn Close, o Miguel Bernardeau- tendría algo que ver en la ruptura del popular dúo.

¿Ha querido lanzar Javier Calvo algún mensaje con su declaración de 'amor' a Guitarricadelafuente? Como ha asegurado rotundamente su entorno a '¡Hola!' "es completamente falso que tengan o hayan tenido una relación sentimental". "Es el protagonista de 'La bola negra' y se ha convertido en un buen amigo tanto de Javier Calvo como de Javier Ambrossi. Se admiran, se respetan y se quieren. No hay nada raro ni nada que ocultar. Se están publicando cosas falsas, es incontrolable" han zanjado, dejando claro que lo único que une al director y productor, y al cantante es una buena amistad.

Un desmentido que se suma a las declaraciones de Ambrossi hace unos días ante las cámaras de Europa Press, cuando reveló que a pesar de su separación "seguimos siendo súper amigos, nos llevamos genial y todo está perfecto. La vida es así y no hay que tenerle miedo a los cambios. Era mi amigo antes de ser mi pareja y tenemos miles de proyectos juntos".