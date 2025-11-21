Jaime Martínez-Bordiú protagoniza un altercado en el funeral por el 50º aniversario de muerte de Franco

Este jueves 20 de noviembre se han cumplido 50 años de la muerte de Francisco Franco y, demostrando que todavía le tienen muy presente, familiares como su bisnieto Luis Alfonso de Borbón, o su nieto Jaime Martínez-Bordiú han asistido a una misa funeral en su memoria en la Parroquia de los Doce Apóstoles de Madrid. Y no han sido los únicos, ya que tanto partidarios del dictador como detractores del régimen franquista se han dado cita a las puertas de la iglesia protagonizando un tenso altercado en presencia del hermano de Carmen Martínez-Bordiú.

Así, mientras varios simpatizantes de Franco cantaban el 'cara al sol' haciendo el saludo fascista al grito de 'España cristiana, no musulmana' y vitoreando el nombre del dictador, dos jóvenes protestaban contra la dictadura con el pecho al aire y portando una pancarta mientras los franquistas las llamaban "guarras" y "cerdas" entre otros descalificativos. "Menudo espectáculo" ha expresado abochornado Jaime a su llegada al funeral, revelando que no sería el único miembro de la familia en asistir a la misa en recuerdo de su abuelo.

Una tensión que ha ido en aumento, ya que tras el acto un exaltado franquista ha arremetido contra la prensa y le ha quitado el teléfono a una reportera al grito de "dejar de molestar ya, sois unos sinvergüenzas". Un momento en el que el nieto de Franco ha intervenido en defensa de la prensa: "Déjale, déjale, no pasa nada, tranquilo hijo, no pasa nada, paciencia" ha pedido instaurando la calma.

Al margen de este altercado en el que se ha visto envuelto involuntariamene, Jaime se ha pronunciado sobre las memorias de Don Juan Carlos, 'Reconciliación', y afirmando que "es mi rey... junto con Don Felipe" ha asegurado que "seguramente" leerá 'Reconciliación'.