Las dos mejores amigas de 'Los Javis', Ana Rujas y Amaia Romero, se pronuncian sobre su separación

Ana Rujas resaltó la importancia de no temer a los cambios y valoró el nivel artístico del dúo conocido como Los Javis, unos días después de que se confirmara la separación sentimental de Javier Ambrossi y Javier Calvo tras más de una década de relación. El medio 20 Minutos reportó que, pese a la relevancia pública de la noticia y la gran atención mediática generada, solo sus amigas y colaboradoras más cercanas, Rujas y Amaia Romero, se presentaron en la entrega de los Premios GQ Men of the Year 2025, celebrada en el Museo Reina Sofía.

De acuerdo con lo difundido por 20 Minutos, la presencia de Javier Ambrossi estaba prevista para la ceremonia; sin embargo, el cineasta y guionista optó por no acudir finalmente a la cita y no aparecer ante los medios, decisión motivada por el impacto mediático tras la conocida ruptura con Javier Calvo. En contraste, Ana Rujas y Amaia Romero no solo participaron del evento, sino que también ofrecieron sus impresiones sobre la situación personal de Los Javis, evitando profundizar en cuestiones privadas, según la cobertura de 20 Minutos.

Durante sus declaraciones recogidas por 20 Minutos, Ana Rujas subrayó la capacidad de Javier Ambrossi para influir positivamente en quienes lo conocen y señaló: “Javi es una persona que nos enseña tanto a todas y a todos... Yo qué sé, están bien ellos, están bien”. Rujas sostuvo que no es necesario temerle a los cambios y añadió, sobre la labor profesional de sus amigos, que el arte que desarrollan como dúo “está por encima de cualquier cosa, son impecables”. Expresó también su confianza en que la colaboración profesional de Ambrossi y Calvo continuará adelante, a pesar del final de su relación sentimental.

El medio indicó que tanto Ana Rujas como Amaia Romero mantuvieron una actitud de discreción al momento de abordar la separación de los creadores y directores, evitando ofrecer opiniones extensas sobre la decisión de Los Javis de seguir caminos distintos en lo personal, aunque previsiblemente mantendrán su sociedad profesional tras 13 años de éxito conjunto en el panorama cinematográfico español.

En relación al plano personal, Amaia Romero se refirió a su propia ruptura con Daniel Dalfó, con quien mantuvo una relación estable durante varios años. Según la misma fuente, Romero relató las dificultades emocionales vividas durante el año y describió el periodo como especialmente complicado a nivel privado. A pesar de ese contexto, Amaia recibió el reconocimiento a mujer del año en la ceremonia, lo cual destacó como un hecho llamativo: “Es verdad que este año ha sido un año así un poco más difícil a nivel personal, pero como todo el mundo tenemos nuestros años. Pero justo este año que no he estado tan bien me dan el premio a mujer del año”, declaró según 20 Minutos. Al referirse a su estado actual, la artista admitió tener deseos de enamorarse de nuevo y expresó: “hombre, ganas de todo”.

El evento de los Premios GQ Men of the Year 2025 se desarrolló bajo la atención de la prensa y del público debido a la ausencia de Ambrossi y la reciente noticia de la ruptura de la pareja, quienes han consolidado una notable trayectoria conjunta en el cine español. 20 Minutos detalló que tanto Ana Rujas como Amaia Romero han colaborado previamente con Los Javis y mantienen una relación cercana tanto en el ámbito profesional como en el personal.

La cobertura del evento también destacó la manera en que ambas artistas optaron por mantener la privacidad de sus amigos y, al mismo tiempo, expresar respeto y admiración por el trabajo conjunto realizado hasta el momento por Ambrossi y Calvo. Los Javis, cuya relación se extendió durante trece años, se han distinguido por proyectos cinematográficos y televisivos aclamados, y la noticia de su separación generó debate respecto a la continuidad de sus colaboraciones profesionales en el futuro.

La emotividad de las intervenciones de Ana Rujas y Amaia Romero, recogidas por 20 Minutos, evidenció el apoyo que reciben Los Javis de su entorno próximo y la voluntad de proteger los detalles más íntimos de la separación, a la vez que se reafirmó su vigencia creativa dentro de la industria audiovisual.