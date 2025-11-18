Agencias

Las fuerzas de seguriad matan a once supuestos miembros de Al Shabaab en varias operaciones en Somalia

Guardar

Las fuerzas de seguridad de Somalia han matado este martes a once supuestos integrantes de Al Shabaab, vinculado a la organización terrorista Al Qaeda, en una serie de operaciones lanzadas contra el grupo en varios puntos del país africano.

Las fuerzas de la comunidad Macawisley, aliadas de las fuerzas de seguridad, han matado a seis sospechosos en una operación en la localidad de Dumaaye, situada en la región de Mudug (centro), donde han recuperado además armas y otros suministros militares, sin que por ahora haya informaciones sobre bajas entre sus filas o entre las de las fuerzas de seguridad.

Asimismo, las fuerzas de seguridad han matado a otros cinco presuntos milicianos, entre ellos tres comandantes de Al Shabaab, en la cartera que conecta Garasweyne y Moragabey, en la región de Bakool (sur), donde han incautado además diverso armamento, según ha recogido la agencia estatal somalí de noticias, SONNA.

El Ejército somalí ha anunciado además la desarticulación de un intento de atentado suicida en Dabagalo (centro), mientras que las autoridades han reiterado su voluntad de continuar con sus operaciones para hacer frente a la amenaza que supone el grupo terrorista para Somalia y la región.

El grupo ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, a pesar de que las autoridades han incrementado su ofensiva contra Al Shabaab con apoyo de clanes y milicias locales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente, Hasán Sheij Mohamud, quien prometió al asumir el cargo en mayo de 2022 poner la lucha antiterrorista en el centro de sus políticas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Noboa defiende el referéndum para "reafirmar el cambio" en Ecuador

Millones de ecuatorianos participan en la consulta impulsada por Daniel Noboa, que busca modificar leyes clave sobre seguridad y bases militares extranjeras, en medio de una crisis que ha convertido al país en uno de los más violentos de la región

Noboa defiende el referéndum para

El Encuentro Iberoamericano de Agroturismo viaja de Cuba a la provincia de Cáceres en 2026

El Encuentro Iberoamericano de Agroturismo

La brasileña Anna Muylaert presenta 'La mejor madre del mundo' en la Sección Oficial del Festival de Huelva

La cinta de Anna Muylaert, reconocida en festivales internacionales, pone el foco en el sacrificio materno en Brasil y reivindica el respaldo social necesario para mujeres como Gal, protagonista galardonada por Shirley Cruz en su papel más realista

La brasileña Anna Muylaert presenta

Colombia remarca que los menores que caen "matando" en operativos militares también cometen actos terroristas

Colombia remarca que los menores

El Senado insta al Gobierno a informar del número actual de excarcelados por aplicación de la ley del 'solo sí es sí'

El Senado insta al Gobierno