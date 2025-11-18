Agencias

El ELN libera a los cinco militares colombianos secuestrados hace más de una semana en el norte del país

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha anunciado este lunes la liberación de los cinco militares secuestrados por el grupo paramilitar el 9 de noviembre en el departamento de Arauca, en el norte del país.

La guerrilla ha informado de su puesta en libertad en un comunicado difundido por la emisora Caracol, donde ha difundido los nombres de los cinco secuestrados, asegurando que se les ha dado un "trato respetuoso acorde con sus condiciones de guerra" y destacando este extremo como muestra de su respeto al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

El ELN ha entregado a los cinco miembros de las Fuerzas Armadas colombianas a una comisión humanitaria formada por la Misión de Verificación de la ONU en el país latinoamericano, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo, que ha informado que los secuestrados se encontraban "en buenas condiciones de salud" en el momento de su liberación.

El organismo ha indicado en su cuenta de la red social X que, pese a ello, los fueron trasladados "a la ciudad de Arauca para que pasen a supervisión médica" y ya se han encontrado "con sus familiares y sus mandos militares".

Asimismo, ha asegurado que "continuaremos con nuestras labores de mediación, a fin de que todas las personas secuestradas en el país retornen a sus hogares, sanas y salvas".

El incidente ocurrió en Santo Domingo (Tame) cuando el vehículo público en el que viajaban los militares fue interceptado por el ELN, que obligó a los uniformados a bajarse del vehículo con destino desconocido.

