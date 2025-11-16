Agencias

El Ejército de EEUU pide a Irán explicaciones por la incautación del petrolero 'Talara'

Guardar

El Ejército de Estados Unidos ha exigido este domingo a la Guardia Revolucionaria de Irán que explique los motivos que han llevado a la incautación del petrolero 'Talara', interceptado en aguas del golfo Pérsico y cerca del estrecho de Ormuz, y en aguas iraníes desde el pasado sábado.

Hasta ahora, las autoridades iraníes se han limitado a informar de que el barco contenía un "cargamento no autorizado". De acuerdo con la información de la operadora, el buque transportaba 30.000 toneladas de productos petroquímicos con destino a Singapur cuando fue interceptado el viernes por efectivos militares iraníes a las 7.30 horas del viernes.

Ahora, el mando central del Ejército ha publicado un comunicado en que exige a Teherán "que explique a la comunidad internacional el fundamento jurídico de sus acciones".

"El uso de fuerzas militares por parte de Irán para abordar y capturar un buque mercante en aguas internacionales constituye una flagrante violación del derecho Internacional, que socava la libertad de navegación y el libre flujo del comercio", ha remachado el Ejército.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Estonia pone en marcha ejercicios militares para responder a una posible amenaza aérea rusa

Autoridades estonias han fortalecido defensas, reubicado unidades y profundizado la cooperación con agencias de seguridad, tras registrar incursiones de vehículos aéreos no tripulados, mientras sostienen que la amenaza militar directa es baja, pero priorizan estar preparados

Estonia pone en marcha ejercicios

La Gomera presenta la prueba piloto de su globo estratosférico, cuyo lanzamiento se prevé en la madrugada del lunes

Con el respaldo del Cabildo y el Gobierno canario, el innovador sistema Rockoon pretende situar a la isla como motor regional de desarrollo tecnológico, creación de empleo cualificado e impulso a la investigación en el sector aeroespacial atlántico

La Gomera presenta la prueba

La oposición israelí denuncia intentos de Netanyahu para intoxicar una investigación interna del 7-O

La oposición israelí denuncia intentos

Uribes se reúne con su homólogo palestino para reforzar el papel del deporte como herramienta de paz

Tras un encuentro en Madrid, los máximos representantes de deporte en España y Palestina avanzan en una agenda conjunta con énfasis en proyectos que fomentan la solidaridad y el diálogo social frente a la actual situación de conflicto en Gaza

Uribes se reúne con su

El Palacio de los Barrantes-Cervantes de Trujilo expone la muestra 'Elogio de la sombra' de Fernando de Szyszlo

El Palacio de los Barrantes-Cervantes