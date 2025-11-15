Agencias

Un incendio con explosiones en un parque industrial de Buenos Aires deja más de 20 heridos

Más de 20 personas han resultado heridas, ocho de ellas hospitalizadas, a consecuencia de un incendio acompañado de varias explosiones que se desató esta pasada noche en un parque industrial de la provincia argentina de Buenos Aires por causas todavía bajo investigación.

El incendio comenzó sobre las 21.00 en el sector industrial del parque de la localidad de Ezeiza, donde se encuentran varias plantas petroquímicas que acabaron envueltas en llamas de más de 20 metros de altura.

La primera gran explosión provocada por el incendio ha roto todos los cristales en un radio de cuatro kilómetros, según han explicado fuentes policiales a 'Clarín'.

El incendio provocó el despliegue de numerosas dotaciones de bomberos, agentes de la Policía de Buenos Aires y servicios de Emergencia mientras las autoridades trabajan para confirmar las causas del siniestro.

