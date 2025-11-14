Agencias

Reino Unido detecta "actividad sospechosa" de un petrolero frente a las costas de EAU

El centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) ha informado este viernes de que se ha registrado "actividad sospechosa" en relación con un buque petrolero frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos (EAU).

En un comunicado, el UKMTO ha indicado que se ha emitido una alerta por un incidente registrado a unas 20 millas náuticas (unos 37 kilómetros) de la ciudad emiratí de Jor Fakan, situada en la costa este del país.

"Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos ya están investigando. Se ha pedido a las embarcaciones que transiten la zona con precaución y que informen al UKMTO de cualquier actividad sospechosa", recoge el texto.

El incidente ha sido notificado por la propia compañía del buque al centro de operaciones británico --creado en 2001 para hacer frente principalmente a actos de piratería-- y ha tenido lugar sobre las 4.30 horas (hora local), tal y como señalan estas informaciones.

EuropaPress

