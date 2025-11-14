Martín Zubimendi: "Uno de nuestros fuertes es el bloque tan unido que tenemos"

Durante la rueda de prensa previa al enfrentamiento de la selección española en la fase de clasificación al Mundial 2026 ante Georgia, Martín Zubimendi compartió que las discusiones alrededor del exceso de partidos no ocupan espacio en sus preocupaciones, según detalló el medio que publicó la conferencia. El mediocampista aseguró que su atención está puesta únicamente en el proceso de clasificación de España y en el trabajo diario de la selección, dejando en segundo plano debates alternativos sobre el fútbol internacional.

De acuerdo con la información publicada por el medio, Zubimendi subrayó la importancia de la unidad y el recorrido compartido por el grupo de jugadores, destacando que el bloque compacto del equipo representa una de las mayores fortalezas del combinado nacional. “Uno de nuestros fuertes es el bloque tan unido que tenemos. Llevamos varios años juntos y eso hace que juguemos de la mejor manera y nos hace más fuertes que otras selecciones”, señaló el centrocampista del Arsenal, adelantando que la experiencia acumulada ofrece ventajas competitivas a la selección respecto a sus rivales.

Respecto al objetivo principal del equipo dirigido por Luis de la Fuente, Zubimendi se mostró centrado en la meta de avanzar a la Copa del Mundo de 2026, según informó el mismo medio. El jugador evitó intervenir en discusiones sobre si España ostenta o no el título de mejor selección mundial, enfocándose en los desafíos concretos e inmediatos del grupo. “Esta competición ha demostrado que, aún haciendo todo perfecto, todavía seguimos a expensas de resultados y de estar bien hasta el último partido. De momento, me imagino clasificándonos”, explicó durante su intervención previa al duelo contra Georgia, mensaje que remarca la dificultad que presentan los clasificatorios y la relevancia de permanecer atentos hasta el cierre de la fase.

Frente a las especulaciones habituales que rodean a los grandes torneos, Zubimendi expresó que el valor real de ser considerado el mejor equipo se define en el Mundial, el cual, a sus ojos, constituye el trofeo que acredita a quien lo obtiene como la principal potencia futbolística. “El Mundial es el trofeo que te acredita como mejor selección del mundo. Estas especulaciones siento que son parte del fútbol, pero más allá de eso, primero clasificarnos y luego, a la hora de la verdad, estar muy acertados en los detalles que vaya a haber en el Mundial”, puntualizó, según publicó el medio citado.

Al referirse a cuestiones internas del plantel, se le consultó sobre el desempeño goleador de su compañero Mikel Merino. Zubimendi reconoció que los recientes registros del mediocampista han superado sus propias expectativas y recordó que este avance responde a una meta personal que Merino venía persiguiendo desde hacía tiempo. “Entre nosotros bromeábamos con eso, pero está claro que se lo ha tomado muy en serio y ha mejorado una barbaridad. No es suerte, porque lo ha entrenado, y sé que ha estado detrás de ello mucho tiempo”, destacó, mostrando la valoración positiva de la evolución futbolística de su colega.

En cuanto al partido frente a Georgia, Zubimendi compartió su análisis sobre las amenazas que presenta el conjunto dirigido por Willy Sagnol, más allá de algunas figuras señaladas por la prensa como Georges Mikautadze, Kvicha Kvaratskhelia o Giorgi Mamardashvili. El centrocampista insistió en que el potencial georgiano va más allá de los nombres propios, recordando que han existido encuentros en los que el equipo ha presentado desafíos notables a sus contrincantes. Agregó que uno de los mayores peligros de Georgia consiste en su predisposición para aprovechar transiciones rápidas tras la pérdida del balón, un aspecto que la selección española debe controlar con precisión para evitar situaciones comprometidas, tal como experimentó en duelos previos.

Sobre el volumen actual de partidos en el calendario futbolístico, Zubimendi reiteró su distanciamiento de ese tipo de polémicas, afirmando, según reportó el medio, que no sigue de cerca ese debate y que prefiere mantener su concentración en la actividad dentro del campo. “Estoy muy ausente de lo que van diciendo por ahí. Hay muchos partidos, pero perder el tiempo en este tipo de cosas, a mí me fatiga. Prefiero seguir jugando y hasta donde lleguemos”, concluyó, dejando clara su postura centrada exclusivamente en el rendimiento y los objetivos deportivos inmediatos de la selección española.