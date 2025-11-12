Agencias

Cirque du Soleil nombra a Mark Cornell como presidente y CEO del grupo

El grupo de entretenimiento en vivo Cirque du Soleil ha nombrado a Mark Cornell como presidente y consejero delegado (CEO), con afectos a partir del próximo 17 de noviembre, para sustituir a Daniel Lamarre, quien ha ejercido como CEO interino desde abril de 2025.

Lamarre, que dirigió Cirque du Soleil durante casi 20 años hasta 2021, volverá a desempeñar su cargo como vicepresidente ejecutivo del consejo de administración y se centrará en el desarrollo comercial de Cirque du Soleil a nivel mundial, según ha explicado la compañía en un comunicado.

El grupo ha destacado que el nuevo presidente y CEO aporta una "amplia experiencia internacional" en los sectores del entretenimiento, las artes y los bienes de consumo de lujo.

Cornell ha ocupado cargos de alta dirección en ATG Entertainment, Moët Hennessy USA, Sotheby's Europe y Krug Champagne.

"El consejo de administración ha nombrado al señor Cornell por su demostrada capacidad para dirigir grandes organizaciones creativas, su historial de sólidos resultados financieros y su profundo conocimiento de la experiencia del público y el desarrollo de marcas", ha subrayado el grupo de entretenimiento.

"Mark Cornell encarna un liderazgo audaz y la excelencia operativa. Su incorporación supone un hito importante en nuestro objetivo de ampliar nuestra presencia global y enriquecer la experiencia que ofrecemos al público de todo el mundo", han afirmado Gabriel de Alba y Jim Murren, copresidentes del consejo de administración de Cirque du Soleil.

Cornell posee un MBA por el IMD de Lausana y un diploma de posgrado otorgado por el Chartered Institute of Marketing. Antiguo oficial del ejército británico, ha sido distinguido con diversas condecoraciones en reconocimiento a su servicio.

"Es un honor unirme a Cirque du Soleil, un icono mundial de la creatividad y la innovación. Admiro esta marca desde hace muchos años, no sólo por su excelencia artística, sino también por su capacidad para conectar culturas e inspirar al público de todo el mundo. Estoy deseando colaborar con los talentosos equipos de Montreal y de todo el mundo para escribir el siguiente capítulo de este extraordinario viaje", ha apuntado Cornell.

El nuevo presidente y CEO del grupo se trasladará a Montreal (Canadá), sede de la oficina central internacional de Cirque du Soleil, para dirigir la organización junto con sus equipos locales y globales.

