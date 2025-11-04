Vox rebaja la degradación de Ortega Smith en el Congreso: "Las cosas son más sencillas, no hay que sacar punta a todo"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha restado este martes importancia a la decisión de apartar a Javier Ortega Smith de la portavocía adjunta de la Cámara Baja. "Las cosas son más sencillas y naturales, no hay que sacar punta a todo", ha asegurado.

Vox informó el lunes de su decisión de degradar al también portavoz en el Ayuntamiento de Madrid en el Congreso, tras meses de relación tirante con la Ejecutiva. Ortega Smith ha sido reemplazado por el portavoz de Vivienda en la Cámara Baja, Carlos Hernández Quero.

En rueda de prensa en el Congreso, Rodríguez de Millán ha sostenido que la decisión obedece a la intención de Vox de situar el problema de la vivienda en primera línea. "El problema de la vivienda ha llegado a su punto álgido y queremos darle toda la relevancia posible", ha defendido, y ha alabado el "magnífico" trabajo de Hernández Quero en esta materia.

VOX TIENE LIBERTAD PARA ACOMETER CAMBIOS

A renglón seguido, ha rechazado que Vox esté alejando paulatinamente a Ortega Smith, muy crítico con la gestión de la Ejecutiva. "Las cosas son más sencillas y naturales y no hay que sacarle punta a todo", ha afirmado Rodríguez de Millán. Asimismo, ha defendido que Vox "tiene la libertad de, dentro de sus competencias, de establecer los temas que son más importantes" y, por eso, Vox cree "conveniente hacer este cambio".

Tras su degradación, Ortega Smith ha urgido a Vox a "no olvidar de dónde vienen y para qué nacieron" para "no equivocarse nunca hacia dónde van". Requerida por si aprecia "malestar" y "nostalgia" en el diputado, Rodríguez de Millán ha insistido en que "las cosas son más sencillas", pero, en cualquier caso, Vox coincide con esa reflexión. Cree que "esa coherencia" es la que les permite cosechar el apoyo del electorado, mostrando su "orgullo" por el trabajo que "todos los diputados" hacen por España.