Detenido un hombre de 47 años en Logroño por provocar una explosión de gas butano para matar a su vecino de arriba

Por Newsroom Infobae

Un hombre de 47 años, de nacionalidad colombiana, ha sido detenido en Logroño por la Policía Nacional por tentativa de homicidio al provocar una explosión de gas butano, el 14 de octubre de este año, en el 6ºC del número 37 de Pérez Galdos, para acabar con la vida de su vecino de arriba, con quien mantenía problemas de convivencia.

Una operación de la que han informado la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda; el jefe superior de Policía, Manuel Laguna Cencerrado; y el jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial, Eduardo Esteban Pinillos. Éste último ha señalado que cuando fue detenido el presunto autor "no negó los hechos".

