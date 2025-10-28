Xandra Falcó se desmarca rotunda de las memorias de Isabel Preysler y deja en el aire si las piensa leer

A pesar de que el capítulo de las memorias de Isabel Preysler que más ha dado que hablar en los últimos días es el que le dedica a Mario Vargas Llosa -ya que por dando un paso al frente se sincera por primera vez sobre los motivos de su ruptura tachando al escritor como celoso, posesivo y maleducado- la socialité se abre como nunca en 'Isabel Preysler. Mi verdadera historia' sobre los hombres más importantes de su vida al margen del Premio Nobel: Julio Iglesias, Carlos Falcó y Miguel Boyer.

Y, aunque hasta ahora era un rumor sobre el que nunca se había pronunciado, por primera vez confirma que dejó al marqués de Griñón -con el que estuvo casada entre 1980 y 1985 y con el que tiene una hija en común, Tamara Falcó- por el exministro socialita Miguel Boyer, del que se enamoró locamente a pesar de que ambos estaban casados cuando se conocieron, y al que define como el gran amor de su vida.

Una revelación a la que ahora ha reaccionado con contundencia y la educación que la caracteriza la hija de Carlos, Xandra Falcó: "Yo no tengo nada que decir, esas memorias no son las mías. Pero cómo me va a molestar que nombre a mi padre. Era su marido, estuvieron casados muchísimos años. Es parte de su vida y cada uno cuenta su vida. ¿Qué te voy a decir? Me parece muy bien que cada uno haga lo que quiera. Yo era muy pequeña".

Sin embargo, y a pesar de la maravillosa relación que mantiene con su hermana Tamara y con la propia Isabel, la marquesa de Mirabel ha dejado en el aire con un significativo "pues no lo sé" si va a leer las memorias de la filipina.