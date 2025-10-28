HSBC gana un 28% menos hasta septiembre, pero eleva previsiones anuales

HSBC, el mayor banco europeo por activos, registró un beneficio neto atribuido de 16.383 millones de dólares (14.077 millones de euros) en los nueve primeros meses de 2025, lo que supone un retroceso del 27,9% respecto del resultado anotado en el mismo periodo del año anterior por la entidad, que ha revisado al alza, sin embargo, sus pronósticos para el conjunto del ejercicio.

El resultado de HSBC en los primeros nueve meses del año refleja el reconocimiento de pérdidas por dilución y deterioro de unos 2.100 millones de dólares (1.804 millones de euros) en relación con la entidad china Bank of Communications (BoCom), además de la no recurrencia de 3.600 millones de dólares (3.093 millones de euros) en ganancias netas contabilizadas durante el primer semestre de 2024, relacionadas con la venta del negocio bancario en Canadá y Argentina.

Asimismo, HSBC se anotó hasta septiembre provisiones legales por valor de 1.400 millones de dólares (1.203 millones de euros) y asumió costes de reestructuración por valor de 800 millones de dólares (687 millones de euros).

En el periodo, la entidad británica, cuyo negocio principalmente se concentra en Asia, alcanzó una cifra de negocio operativa neta de 48.961 millones de dólares (42.070 millones de euros), un 6,3% por debajo de un año antes, incluyendo pérdidas crediticias de 2.949 millones de dólares (2.534 millones de euros), un 43,7% más, mientras que las amortizaciones aumentaron un 36%, hasta 2.227 millones de dólares (1.913 millones de euros).

Hasta septiembre, los ingresos por intereses netos de HSBC aumentaron un 4,3%, hasta 25.598 millones de dólares (21.995 millones de euros), mientras que los ingresos por comisiones crecieron un 8,9%, hasta 10.149 millones de dólares (8.721 millones de euros).

De su lado, solo entre julio y septiembre, HSBC contabilizó un beneficio neto atribuido de 4.873 millones de dólares (4.187 millones de euros), lo que implica una caída del 20,6% respecto del resultado del tercer trimestre de 2024, mientras que la cifra operativa neta del banco alcanzó los 16.780 millones de dólares (14.410 millones de euros), un 4,8% más.

"Nos estamos convirtiendo en un banco más simple, ágil y centrado, basado en nuestras fortalezas principales", declaró Georges Elhedery, consejero delegado de la entidad, quien destacó el rendimiento de HSBC en el trimestre, "a pesar de haber adoptado disposiciones legales relacionadas con asuntos históricos".

En este sentido, HSBC Holdings reconoció una provisión de 1.100 millones de dólares (946 millones de euros) en sus resultados del tercer trimestre, tras desestimar un tribunal de Luxemburgo el recurso de HSBC Securities Services Luxembourg (HSSL) en un caso relacionado con el fraude protagonizado por Bernard L. Madoff, aunque la entidad británica anunció que apelará.

Por otro lado, Elhedery destacó que el progreso de la entidad permite mejorar los objetivos para el ejercicio. De tal modo, HSBC ahora espera que el RoTE para 2025, excluyendo partidas notables, se sitúe en torno al 15% o superior, y sigue confiando en que será de alrededor del 15%, excluyendo partidas destacadas, para 2026 y 2027.

Asimismo, ahora prevé que los ingresos por intereses netos sean de 43.000 millones de dólares (36.948 millones de euros) o superior en 2025, frente a los anteriores 42.000 millones de dólares (36.089 millones de euros) lo que refleja una mayor confianza en la trayectoria a corto plazo de los tipos de interés en Hong Kong y Reino Unido.