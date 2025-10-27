La nueva frontera del B2B: cómo la inteligencia artificial redefine las relaciones entre empresas

La inteligencia artificial (IA) se está convirtiendo en un pilar del B2B (business-to-business) y casi 8 de cada 10 empresas ya usan esta tecnología en al menos una de sus funciones o áreas de interés, según datos de la consultora McKinsey. Esta situación alumbra una nueva forma de relación entre empresas, pero también retos inéditos cuyo abordaje exige una estrategia clara que debe ser definida cuanto antes para no quedarse atrás en la carrera por liderar los negocios del futuro.

Los datos evidencian que la IA se ha convertido en un facilitador de negocio y en el objeto de un encendido debate sobre las áreas en las que podrá aportar mayores beneficios a las organizaciones y usuarios. Y es aquí donde están, principalmente, los retos, ya que está reescribiendo normas que engrasaban el ecosistema empresarial y las relaciones entre empresas y entre las empresas y sus clientes.

"La IA lo está cambiando todo a gran velocidad y no tenemos una hoja de ruta que permita implementarla con éxito. Estamos en un continuo modo de 'prueba-error', porque la propia tecnología avanza, incorpora nuevas capacidades y deja obsoleto incluso lo que ya estaba cambiando ella misma apenas unos meses antes", explica en declaraciones a Europa Press el executive director de Ingram Micro, Alberto Pascual.

LA IA CONQUISTA EL B2B

Si en el día a día de las personas cada vez es más habitual recurrir a la inteligencia artificial para, como mínimo, hacerle las preguntas que antes se hacía a un buscador, en el entorno B2B, la irrupción de la IA está transformando las organizaciones desde diversos frentes. "La inteligencia artificial es muy buena detectando oportunidades de negocio para las empresas, ya que sus capacidades para analizar grandes volúmenes de datos, contextualizarlos y extraer conclusiones nos permite desarrollar y enfocar nuevos productos y servicios", destaca Pascual.

Además, la IA permite la automatización de determinadas tareas en el seno de la empresa, facilitando el día a día de los empleados y permitiendo dedicar sus capacidades a funciones de mayor valor añadido. "La automatización, bien entendida, permite desbloquear tiempo de trabajo que hasta ahora teníamos cautivo en tareas necesarias, pero tediosas, repetitivas y de escaso impacto real en el avance del negocio", sugiere el directivo.

CÓMO IMPLANTAR LA IA EN ENTORNOS B2B

En términos generales, y aunque cada empresa debe buscar aquellas áreas en las que la IA le ayudará en mayor medida, el B2B puede beneficiarse de la inteligencia artificial de muchas formas. Más allá de la automatización de procesos y del análisis predictivo, las empresas pueden aprovechar las capacidades de la IA para impulsar la personalización de sus productos y servicios, ofreciendo nuevas experiencias al cliente y alineando sus propuestas a las expectativas de sus partners y clientes.

"Los clientes son cada vez más exigentes porque cuentan con mucha información y capacidad para elegir otros productos y servicios disponibles en el mercado, que además es global y lo suficientemente accesible como para encontrar en otro lugar lo que están buscando, sin barreras geográficas, de manera que las empresas deben ser conscientes de que compiten en mercados globales incluso si su negocio es local", advierte Pascual, que añade que adaptar la propuesta de la empresa a esas expectativas del cliente es "clave para posicionarse como la opción preferente".

"Ahí la IA puede ayudar debido a su capacidad para entender estas necesidades y, sobre todo, aportar el conocimiento, la información y la capacidad para ver más allá de nuestro entorno inmediato de actuación", apostilla.

LOS RETOS DE LA IA EN B2B

Sin embargo, la realidad es que muchas empresas siguen sin saber por dónde empezar. Y es que no es suficiente con implementar herramientas de IA en la empresa si ni siquiera se sabe qué herramientas son las que podrán solucionar algunos de los problemas. "El mercado avanza a gran velocidad y nacen nuevas plataformas, servicios y opciones casi cada día, así que hay que apoyarse en partners que puedan entender las necesidades de la empresa y sus objetivos para encontrar soluciones capaces de responder a ello", destaca Pascual, incidiendo en que en este punto es donde socios como Ingram Micro desempeñan un papel de facilitadores estratégicos de soluciones de IA para B2B.

Además, y dado que la integración de nuevos sistemas en sistemas heredados que funcionan bajo paradigmas tradicionales, explica que es necesario realizar adaptaciones y actualizaciones que aseguren la convergencia de modelos, atendiendo a las capacidades de escalado y medición de resultados para comprobar la eficiencia del nuevo sistema.

"La integración de la inteligencia artificial en el B2B exige colaboración, tecnología y estrategia, y eso casi ninguna empresa lo puede hacer en solitario, porque desconoce, necesariamente, la magnitud y complejidad del ecosistema digital, que es tremendamente diverso y cambiante", advierte el experto. De no hacerlo bajo una estrategia compartida, las empresas podrían quedarse fuera de un nuevo modelo de trabajo capaz de liberar productividad para enfocarla al negocio principal (o a nuevos negocios en los que entrar) y perderían una oportunidad quizás única en la historia de generar nuevos vínculos con los clientes, más alineados con lo que buscan en el siglo XXI que con modelos tradicionales casi unidireccionales.

"Por supuesto, no digo que sea fácil implementar la IA en las empresas. Hay importantes retos que superar, como la falta de talento especializado para gestionar esta transición, la dificultad para adaptar muchos sistemas heredados a un nuevo paradigma que no tiene nada que ver con lo anterior o la capacidad para escalar modelos que están sometidos a constantes cambios y evoluciones, y donde la atención a la ciberseguridad y a la privacidad no siempre nos permite ir todo lo rápido que deberíamos si queremos ir sobre seguro", alerta el executive director de Ingram Micro.

Son retos que forman parte de un camino sin vuelta atrás. "Estamos ante una de las mayores oportunidades de negocio de la historia, pero hay que saber moverse rápido y moverse bien, así que mi recomendación es que, ante la duda, elijas a un buen compañero de camino que te ayude caminar un trayecto que probablemente tendrá muchas piedras, pero bajo una potente luz que nos permitirá llegar a un destino inimaginable", concluye Pascual.