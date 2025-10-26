Un hombre, herido grave tras ser apuñalado en Sineu

Un hombre, español, de 32 años, ha resultado herido de gravedad este sábado, después de haber sido apuñalado en Sineu (Mallorca).

Según han informado desde el SAMU 061, el suceso ha ocurrido en torno a las 21.45 horas de este sábado, en Sineu.

El hombre ha sufrido varias puñaladas con arma blanca en la espalda a nivel lumbar.

Con motivo de lo ocurrido, se ha movilizado hasta el lugar una ambulancia medicalizada que ha asistido, estabilizado y trasladado al paciente hasta el Hospital Universitario de Son Espases.

Desde la Central de Coordinación del SAMU 061 se ha activado el código politrauma grave y se ha coordinado con el centro hospitalario la recepción del varón herido.