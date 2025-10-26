Agencias

Un hombre, herido grave tras ser apuñalado en Sineu

Por Newsroom Infobae

Guardar

Un hombre, español, de 32 años, ha resultado herido de gravedad este sábado, después de haber sido apuñalado en Sineu (Mallorca).

Según han informado desde el SAMU 061, el suceso ha ocurrido en torno a las 21.45 horas de este sábado, en Sineu.

El hombre ha sufrido varias puñaladas con arma blanca en la espalda a nivel lumbar.

Con motivo de lo ocurrido, se ha movilizado hasta el lugar una ambulancia medicalizada que ha asistido, estabilizado y trasladado al paciente hasta el Hospital Universitario de Son Espases.

Desde la Central de Coordinación del SAMU 061 se ha activado el código politrauma grave y se ha coordinado con el centro hospitalario la recepción del varón herido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El ciclista español Albert Torres se proclama campeón del mundo de la modalidad de omnium

El ciclista español Albert Torres

Santi Aldama vuelve a rozar el 'doble-doble' en la victoria de los Grizzlies

Santi Aldama vuelve a rozar

La Policía francesa detiene a dos presuntos ladrones del Museo del Louvre

La Policía francesa detiene a

Desarticulada una red transnacional de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y liberadas ocho mujeres

Desarticulada una red transnacional de

Marta López desvela cómo será su luna de miel con Alejandro Huerta

Marta López desvela cómo será