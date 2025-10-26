Principales titulares de los periódicos para el lunes 27 de octubre

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Historia de un desastre: 155 muertos y 15.000 llamadas antes de la alerta"
-- "La cúpula de Junts aborda hoy la posible ruptura con el Gobierno"
EL MUNDO
-- "Puigdemont defiende "ruptura total" y Turull seguir negociando"
-- "Las contradicciones de la dana atrapan a Mazón en El Ventorro"
ABC
-- "La mayoría de votantes del PP en Valencia piden que Mazón dimita y convoque elecciones"
LA RAZÓN
-- "Moncloa filtra optimismo ante un "parar y resetear" con Junts
-- "Sánchez usa la dana y los incendios en la precampaña de Castilla y León"
LA VANGUARDIA
-- "Principio de acuerdo entre EE.UU. y China para pararla guerra comercial"
-- "Sánchez se lanza al combate electoral contra los líderes regionales del PP"
EL PERIÓDICO
-- "Los contratos de defensa de España en EEUU suman 28.000 millones"
-- "Alberto Nuñez Feijóo, presidente del PP: "Veremos cómo va la reconstrucción en Valencia y cuál es el futuro de Mazón""