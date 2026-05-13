Empresarios privados exigen enjuiciar a quienes bloquean las carreteras en Bolivia

La Paz, 12 may (EFE).- La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la mayor patronal del país, pidió este martes a las autoridades iniciar acciones legales contra sectores que "incurran en delitos" como los bloqueos de carreteras que mantienen desde hace una semana sindicatos de campesinos contra el Gobierno de Rodrigo Paz.

La entidad planteó en un comunicado que se conforme un "equipo de mediación" integrado por entidades de derechos humanos y organismos internacionales para dar vía a un "diálogo efectivo" entre el Ejecutivo y los sectores que protestan, "para encontrar soluciones a las demandas" que no sean contrarias a la "estabilidad democrática".

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"Exigimos que se imponga la ley y se abran procesos contra quienes incurran en acciones y delitos como los bloqueos de carreteras", señaló la CEPB.

La patronal también planteó elaborar un "plan nacional de emergencia económica integral y sostenible" que incluya medidas de estabilización macroeconómica, reactivación productiva, mitigación social y fortalecimiento institucional, entre otras.

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Además, consideró necesario que las nuevas leyes de inversión, hidrocarburos, minería, litio y energía, y las reformas a la Justicia y al modelo económico anunciadas por el Gobierno se hagan previo consenso y con la "participación plural de los sectores involucrados".

Los empresarios advirtieron que en Bolivia "la crisis continúa y que persisten problemas estructurales que afectan las finanzas públicas y la estabilidad de las empresas", como la falta de divisas, el abastecimiento de combustibles, la falta de inversiones y "el riesgo de un colapso energético" por la falta de reservas hidrocarburíferas.

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La CEPB afirmó que las empresas enfrentan todos esos problemas, además de los "bloqueos" de caminos, lo que genera una situación que "está afectando gravemente a toda la actividad económica".

La federación de campesinos del altiplano de La Paz mantiene desde el miércoles pasado bloqueos en las rutas hacia el interior, Perú y Chile, para exigir la renuncia del presidente Paz.

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Esta jornada, los campesinos conocidos como "ponchos rojos", una agrupación aimara radical del altiplano, llegaron hasta la ciudad de El Alto con la intención de marchar el miércoles hacia La Paz con esa misma demanda.

La Policía informó este martes que hay 67 zonas de bloqueo, de las que 50 están en La Paz y también existen varios cortes de vías en el departamento oriental de Santa Cruz, el más poblado y el motor económico del país.

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La Defensoría del Pueblo pidió esta jornada a los sectores que mantienen bloqueos de carreteras abrir "corredores humanitarios" para el paso de ambulancias, medicamentos y alimentos, sobre todo en La Paz, donde esta protesta empezó a causar desabastecimiento y pérdidas al sector productivo.

La Central Obrera Boliviana (COB) lidera desde la semana pasada protestas callejeras en La Paz por una serie de demandas, incluidos un aumento salarial del 20 % y el compromiso de no privatizar empresas estatales, y su máximo dirigente, Mario Argollo, se alió con los campesinos que piden la renuncia de Paz.

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Paz llamó este martes al diálogo a los sectores en conflicto para tener consensos respecto a las nuevas leyes económicas que se priorizarán.

Además de las protestas de los campesinos y la COB, está el reclamo de los maestros, que piden mejoras salariales, y un grupo de afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) inició una caminata desde el altiplano hacia La Paz contra las reformas anunciadas por el Gobierno. EFE

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