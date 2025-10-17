Pilar Rubio, orgullosa de la nueva faceta de cantante de Sergio Ramos: "Mi marido todo lo hace bien"

A caballo entre México y España desde que su marido Sergio Ramos fichó por el Rayados de Monterrey a principios de 2025, Pilar Rubio ha reaparecido por todo lo alto después de varios meses lejos del foco mediático para amadrinar el desfile del 50º aniversario de la firma de ropa de baño de la que es imagen, Selmark.

Espectacular, y demostrando que ha hecho un 'pacto con el diablo' y está mejor que nunca a sus 47 años, la presentadora se ha subido a la pasarela para desfilar con un sugerente total look rojo lencero, antes de pronunciarse por primera vez sobre la faceta de cantante de su pareja -que está triunfando con su tema 'Cibeles', en el que muchos ven un 'Shakirazo' al Real Madrid por cómo fue su salida del club- después de confesar que el sueño que le quedaría por cumplir sería "ser estrella del rock, yo quería ser guitarrista de un grupo de heavy metal, aunque creo que ya soy muy mayor y no va a poder ser, no me va a dar tiempo".

Una revelación que ha provocado que la prensa se lance a preguntarle qué le parece que Sergio se haya 'reconvertido' en cantante. "O sea, podemos hacer de todo, y la verdad es que tengo la suerte de tener un marido que todo lo que hace lo hace bien" ha presumido orgullosa, desvelando que "desde que le conozco le he visto tocar la guitarra y cantando, y me canta por la noche. O sea, que le conozco bien en esa faceta, para mí no es nada nuevo y es algo que siempre lleva dentro y lo hace con mucha pasión".

¿Le ha gustado 'Cibeles'? Con una sonrisa nerviosa, Pilar ha insistido en que "mi marido lo hace bien. Dices, qué rabia, lo hace todo bien. Pues sí, lo hace todo bien", bromeando con la posibilidad de que ahora que se han separado Andy y Lucas, formen un dúo Andy y Ramos: "Pues no lo sé, mira, es una buena idea, dásela, a lo mejor le gusta" ha apuntado entre risas.

"Pues mira, yo he estado tres meses de vacaciones con mi marido fuera, he estado en Monterrey y la verdad es que lo que he podido yo sentir allí es el cariño y el respeto que le tienen y que nos tienen. Y la verdad es que muy feliz tanto de estar aquí en España, como siempre estoy en Madrid, que es mi ciudad, como estar en Monterrey es una maravilla" se ha desmarcado de las críticas que ha recibido su marido por su canción, dejando claro que 'Cibeles' no es un 'Shakirazo' a Florentino Pérez: "De verdad es que me gusta quedar con vosotros de vez en cuando, cada seis meses, porque sois los que me ponéis un poco al día de lo que está pasando. Yo la verdad es que la realidad que vivo es otra, que es la de primera mano, es la realidad, la de verdad. Entonces solo puedo decir que ha sido una acogida muy buena, muy bonita".

Sobre cómo sobrelleva la distancia de miles de kilómetros que hay entre México y España, donde está su trabajo, Pilar ha reconocido que "aunque evidentemente no es lo mismo mantener una relación a distancia, no es tan a distancia porque nos vemos constantemente". "No hay ningún problema. No está tan lejos, cojo un avión y me planto ahí en 10 horas. Es casi como si me teletransporto, de verdad, o sea que no tardo nada", confesando que le encanta el país azteca y lo está viendo como "una oportunidad para aprender, para que mis hijos tengan una cultura mucho más abierta, respeto a todo el mundo, aceptación, Creo que todo suma".

"Yo es que me considero ciudadana del mundo. Yo vivo donde me apetece, tengo esa suerte. Y lo más importante es poder compatibilizarlo con mi trabajo que es lo que más me ilusiona y lo que más me gusta del mundo" ha zanjado, sin confirmar ni desmentir las informaciones que apuntan a que han vendido su mansión para La Moraleja.

Sus hijos, Sergio Jr, Marco, Alejandro y Máximo Adriano, están "súper bien" y, como confiesa asegurando que no echa de menos tener una niña, "lo único que llevo mal es que crezcan tan rápido. Yo quiero que sigan siendo bebés". "Tengo unos que son mucho más brutos, otros más sensibles, otros más artistas, otros más metódicos... tengo de todo, entonces creo que si tuviera una niña ahora no sabría cómo gestionar, porque las niñas somos un poquito más complicadas a la hora de, pues de que las tienes que explicar todo más porque te lo cuestionan todo más, los niños le dices, te pones esto y punto" expresa.

Además, Pilar ha reaccionado impactada al lanzamiento de Kim Kardashian de una colección de tangas confeccionados con vello púbico sintético: "Eso te lo acabas de inventar. Y a quién le han quitado el vello púbico si eso hoy en día no se lleva? Me lo pondría... hombre tiene buena utilidad, que es que cuando hace frío pues ya llevas esa capita, que en vez de llevar un plumas, pues te pones ahí el pelito y abriga" ha exclamado sin contener la risa.