Guatemala recibe el primer vuelo de migrantes de EEUU con nacionalidad de otro país

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) ha informado de la llegada al territorio de Guatemala de un vuelo con 59 migrantes, 56 de ellos guatemaltecos y 3 hondureños, lo que supone la primera ocasión que recibe nacionales de otro país procedentes de Estados Unidos.

"Este día, durante el segundo vuelo de personas migrantes retornadas, el Instituto Guatemalteco de Migración atendió la recepción de 3 personas hondureñas y 56 guatemaltecos provenientes de Estados Unidos", ha indicado la institución migratoria en un comunicado.

Las personas de nacionalidad hondureña fueron trasladadas al Centro de Atención Migratoria para Migrantes Extranjeros donde serán atendidos como paso previo para que vuelvan a Honduras.

Mientras que los guatemaltecos han ingresado en el Centro de Recepción de Retornados para realizar los trámites necesarios para su entrada en el territorio de Guatemala.

"Estas acciones han sido coordinadas por el IGM y el INM con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores para la recepción digna de los centroamericanos hondureños", reza el comunicado.