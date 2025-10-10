Agencias

España - Georgia, clasificación para el Mundial 2026: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones

Por Newsroom Infobae

La selección española se enfrenta este sábado en el Estadio Martínez Valero de Elche a Georgia, en la tercera jornada de la fase de clasificación para el Mundial 2026, un duelo en el que la 'Roja' buscará el pleno de victorias pese a las importantes bajas ante un peligroso combinado georgiano que llega segundo de grupo pero con su jugador más talentoso, Khvicha Kvaratskhelia, entre algodones.

Posibles alineaciones

España: Unai Simón; Porro, Cubarsí, Le Normand, Cucurella; Zubimendi, Pedri; Oyarzabal, Merino, Álex Baena; y Ferran Torres.

Georgia: Mamardashvili; Kakabadze, Lochoshvili, Gocholeishvili, Azarov; Gagnidze, Mekvabishvili, Kochorashvili; Davitashvili, Mikautadze y Kvernadze.

Fecha y hora

El partido entre España y Georgia de la tercera jornada de la fase de clasificación del Mundial 2026 se disputará el sábado 11 de octubre a las 20.45 horas en el Estadio Martínez Valero de Elche (Alicante).

Dónde ver

El duelo entre el combinado español y el georgiano se podrá ver por televisión a través de La 1 y en RTVE.es.

EuropaPress

