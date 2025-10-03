Agencias

Jude Bellingham se queda fuera de la lista de Inglaterra para los partidos ante Gales y Letonia

El centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham se quedó fuera de la convocatoria de la selección de Inglaterra para el encuentro amistoso ante Gales, el 9 de octubre, y el de clasificación al Mundial 2026 ante Letonia, el día 14.

Bellingham ya se perdió la concentración del combinado inglés en el parón internacional del mes de septiembre, ya que seguía recuperándose de su operación del hombro de este verano. Ahora, el seleccionador del equipo inglés, Thomas Tuchel, tampoco incluye al centrocampista en su convocatoria, pese a que ya ha participado en cuatro encuentros con el Real Madrid, aunque solo fue titular en uno de ellos.

Los subcampeones de Europa se enfrentarán a Gales en un amistoso en Wembley el próximo jueves 9 de octubre, antes de continuar con la clasificación al Mundial 2026 en Letonia cinco días después, el martes 14 de octubre.

El extremo del Arsenal Bukayo Saka regresó a la convocatoria tras perderse los partidos internacionales de septiembre por un problema en los isquiotibiales, pero Cole Palmer (Chelsea), Noni Madueke (Arsenal) y Tino Livramento (Newcastle) se quedaron fuera por lesión. Tampoco incluyó a Jack Grealish (Everton) ni a Phil Foden (Manchester City).

"Sólo habían pasado tres semanas desde la última concentración, la última victoria y la última actuación, así que la pregunta era por qué no traer al mismo grupo, porque ellos marcaron la pauta", explicó Tuchel sobre su decisión para elaborar la lista de 24 futbolistas.

