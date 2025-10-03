El nuevo acuerdo comercial UE-Marruecos que incluye al Sáhara entra en vigor este viernes

El nuevo acuerdo comercial entre la UE y Marruecos, que incluye explícitamente los productos del Sáhara Occidental bajo control marroquí, ha entrado en vigor este viernes para dar cumplimiento al plazo de 12 meses --que expira el 4 de octubre-- que impuso el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en una sentencia que anuló el acuerdo previo por considerar que se celebró sin el consentimiento del pueblo saharaui.

El portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, ha confirmado a Europa Press que el acuerdo entra en vigor de forma provisional desde este viernes, 3 de octubre, después de que los gobiernos de la UE hayan dado su visto bueno a la enmienda propuesta por la Comisión Europea para actualizar el acuerdo, mientras que el debate en el Parlamento Europeo tendrá lugar en "próximas semanas".

Este nuevo pacto, que amplía las preferencias arancelarias previstas en el Acuerdo de Asociación entre la UE y Marruecos a los productos procedentes del Sáhara Occidental, sustituye al acuerdo previo de 2018.

En concreto, el texto, fruto de un intercambio de cartas entre las autoridades comunitarias y marroquíes, plantea un etiquetado que especifique el origen de los productos procedentes del Sáhara Occidental y que los productos originarios del territorio saharaui sujetos al control de las autoridades aduaneras de Marruecos se beneficien de las mismas preferencias comerciales que las concedidas por la UE a los productos cubiertos por el acuerdo de asociación.

Además, la UE se compromete a financiar proyectos en sectores clave de la región en relación con gestión de recursos hídricos, energía o lucha contra la desertificación y a aumentar la ayuda humanitaria a los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia).

De este modo, Bruselas pretende dar cumplimiento a la disposición de la sentencia del TJUE que afirmaba que el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental a los acuerdos comerciales no debía ser necesariamente explícito, sino que podía darse por hecho cuando no se crean obligaciones para ese pueblo y la explotación de sus recursos naturales le reporta algún tipo de ventaja.

Por su lado, el Frente Polisario considera que "la única vía" para garantizar la viabilidad jurídica de un hipotético nuevo acuerdo es mediante su reconocimiento como interlocutor exclusivo en la materia, con base en su calidad de representante del pueblo del Sáhara Occidental.

"Todo acuerdo que no lo haga, está condenado a la anulación", ha advertido el representante del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, quien ha incidido en que "lo mismo pasará con la aplicación provisional de un nuevo acuerdo" ya que, si este se adopta en los términos actuales, el Frente Polisario recurrirá el nuevo marco ante el TJUE "en defensa de los derechos del pueblo saharaui" que rechaza supeditar a intereses económicos.