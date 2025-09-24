La Justicia europea confirma la retirada de la marca 'sequoïa' a una empresa española de frutas

El Tribunal General de la Unión Europea ha desestimado este martes el recurso de la empresa española Rústicas del Guadalquivir, radicada en la provincia de Sevilla, confirmando la decisión de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de retirar la marca 'sequoïa' para designar a fruta fresca y verdura.

El litigio se remonta a 2023 cuando la EUIPO acordó la nulidad de la marca tras la solicitud de la empresa estadounidense Fall Creek Farm and Nursery y la española Fall Creek Farm & Nursery Europe, de Aznalcázar, Sevilla, basándose en que esta no había sido objeto de uso efectivo en la UE durante un período continuado de cinco años.

Entonces la oficina europea señaló que el público de referencia no consideraría que 'sequoïa' era una marca cuya función es identificar el origen comercial de los productos, ya que el término se utiliza como una variedad de determinados tipos de frutas.

En este sentido, falló que la empresa sevillana no demostró la naturaleza del uso de su marca ni el uso efectivo de la misma, a lo que Rústicas del Guadalquivir recurrió alegando que su marca se utilizaba como tal en el comercio y que permitía distinguir los productos.

Ahora, el Tribunal General de la UE falla que las pruebas de la empresa española tienen un "carácter ambiguo y no concordante" por lo que da la razón a la EUIPO al considerar que las pruebas no son suficientes para demostrar el uso de la marca impugnada.