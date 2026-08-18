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Israel mata a seis palestinos en un bombardeo contra una cafetería en la ciudad de Gaza

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Gaza 18 ago (EFE).- El Ejército israelí mató este martes a seis gazatíes e hirió a al menos quince en un ataque aéreo contra la concurrida cafetería 'En los buenos y malos tiempos', localizada en el puerto de la ciudad de Gaza, según informaron fuentes locales y médicas.

"Seis personas murieron, entre ellas al menos un niño, y más de quince heridos fueron transferidos de los hospitales de campaña estadounidense y de la Media Luna Roja Palestina al de Shifa en la ciudad de Gaza", confirmó a EFE un trabajador del centro. EFE

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