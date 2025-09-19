Agencias

Ucrania cifra en cerca de 1,1 millones las bajas en combate sufridas por Rusia desde el inicio de la invasión

Por Newsroom Infobae

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han elevado este viernes a cerca de 1,1 millones las bajas sufridas por el Ejército de Rusia, entre muertos y heridos, desde el inicio de la invasión del país europeo, desatada en febrero de 2022, sin que las autoridades rusas hayan dado una cifra oficial de caídos en combate desde hace meses.

El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que "las pérdidas en combate estimadas del enemigo ascienden a unos 1.099.530", incluidas 1.150 durante el último día de combates, centrados en varias provincias del este de Ucrania.

Asimismo, ha manifestado que las fuerzas rusas han perdido 11.191 carros de combate, 23.278 vehículos blindados de transporte de personal, 1.218 sistemas antiaéreos, 422 aviones, 231 helicópteros, 60.680 drones, 3.718 misiles de crucero, 28 buques, un submarino y 62.044 vehículos de transporte de combustible. "Los datos están siendo actualizados", ha zanjado.

EuropaPress

