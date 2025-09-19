Tim Cook se da un baño de masas en Nueva York en el primer día de ventas de los iPhone 17

Sarah Yáñez-Richards

Nueva York, 19 sep (EFE).- El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, fue el encargado este viernes de abrir las puertas de la tienda de la compañía en la Quinta Avenida de Nueva York y dar la bienvenida a los primeros clientes que habían esperado horas para hacerse con los nuevos modelos de los iPhone 17, que salen a la venta hoy.

El primero en entrar y hacerse una foto con Cook fue Harry Sun, un estudiante chino en Nueva York que pasó la noche a la intemperie.

"Al entrar en la tienda pude hablar con Tim y le di las gracias por traernos tantos productos increíbles. Además, le agradecí haber venido en persona y hacer realidad mi sueño de hacerme una foto con él como fan de Apple que soy", dijo el joven a EFE.

Sun salió de la tienda con varios autógrafos de Cook, uno de ellos en su nuevo iPhone 17 Pro Max (1.199 dólares) y otro en la tapa de un tarjetero donde colecciona las tarjetas de visita de todas las tiendas de Apple que ha visitado en el mundo, que son muchas.

Una vez abiertas las puertas de la tienda, Cook se paseó por el local para hablar con los primeros clientes. Todos querían tomarse una foto con él y pedirle un autógrafo en la caja de sus nuevos dispositivos.

El segundo en entrar a la icónica tienda neoyorquina fue Mark Guilaie. Era la tercera vez que pasaba la noche fuera del local de Apple para ser de los primeros en hacerse con un nuevo iPhone el día del lanzamiento y dijo que va a enmarcar la caja del 17 Pro Max de color naranja firmada por Cook que se compró.

El naranja, específicamente el "naranja cósmico", era el gran protagonista del día, ya que es el nuevo color que Apple lanza hoy; razón por la que Cook elogiaba el atuendo de todo el que se había puesto algo naranja para la ocasión.

A primera hora de la mañana se podía ver por la tienda, además de clientes habituales, a muchos creadores de contenido e incluso a celebridades, como el baloncestista Jalen Brunson.

La mayoría de la gente salía hoy de la tienda con el teléfono más caro, el iPhone 17 Pro (1.099 dólares) o el 17 Pro Max y no tantos con el iPhone Air (999 dólares); el nuevo modelo ultrafino de Apple con una pantalla de 6,5 pulgadas y un marco de titanio pulido.

Fuera de la tienda de cristal de la Quinta Avenida, un pequeño grupo de padres protestó hoy por unos minutos para exigir a Apple no permita el material de abuso sexual infantil en iCloud.

Uno de los manifestantes dijo a EFE que critica a Apple por priorizar la privacidad de los usuarios a costa de la seguridad infantil y añadió que es necesario que existan más controles parentales en el ecosistema de la compañía de la manzana mordida.

"Soy fan de Apple desde hace mucho tiempo y esta es mi mayor decepción", dijo el manifestante, quien no quiso desvelar su identidad y reconoció que a día de hoy su teléfono es un iPhone. EFE

