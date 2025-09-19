El Senado de EEUU confirma casi 50 cargos propuestos por Trump

La mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos ha confirmado este jueves el nombramiento de casi medio centenar de cargos designados por el presidente del país, Donald Trump, tras abrir la puerta la semana pasada a la posibilidad de ratificar en bloque a aquellos propuestos para posiciones de menor rango.

La Cámara Alta estadounidense ha aprobado con 51 votos a favor frente a 47 en contra el nombramiento de hasta 48 nuevos cargos, muchos de los cuales corresponden a subsecretarios y puestos menores en diferentes departamentos y agencias gubernamentales, si bien el bloque aprobado también incluye a las nuevas embajadoras de Estados Unidos en Grecia, Kimberly Guilfoyle, y en Suiza y Lichtenstein, Callista Gringrich.

"Los republicanos hemos corregido un proceso fallido y restaurado el precedente del Senado que se aplicó a presidentes anteriores, y eso permite que la mayoría de los nominados de un presidente sean confirmados rápidamente", ha destacado el líder de la mayoría del Senado, John Thune, durante el pleno, según ha recogido el diario 'The Hill'.

Asimismo, ha indicado que se trata apenas del primer bloque de nombramientos aprobado, prometiendo que los senadores republicanos se "asegurarán de que la Administración del presidente Trump se complete a un ritmo similar al de sus predecesores", mientras cerca de 125 cargos aguardan aún su confirmación tras semanas de debates en el seno republicano y tras el fracaso de las negociaciones sobre un paquete de nominaciones bipartidista.