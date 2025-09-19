Ana Rosa Quintana desvela si Joaquín Prat y Alexia Pla ya tienen fecha de boda

Feliz tras los buenos resultados de audiencia que está teniendo con 'El programa de Ana Rosa' en un inicio de temporada especialmente intenso a nivel informativo, Ana Rosa Quintana ha hecho una excepción y, aunque no suele prodigarse en photocalles, no se ha querido perder la XI edición de los Premios Museo Chicote que se han celebrado este jueves en la emblemática sala madrileña con la presencia de rostros conocidos como Cayetana Rivera, Natalia Verbeke, María Esteve, o Ramón Freixa entre otros.

Un evento muy especial en el que Europa Press no ha dejado pasar la ocasión de preguntar a la presentadora por la boda de Joaquín Prat días después de que su compañero y amigo revelase en exclusiva a la revista '¡Hola!' que le ha pedido matrimonio a Alexia Pla y que su intención es, tras confesar que es la mejor persona que ha conocido nunca y la familia que ha elegido, casarse cuanto antes con ella.

"Vamos, que yo sepa no hay fecha. Si yo le pregunté ¿eh? Le dije 'Joaquín, tío, no me has invitado'. Y se quedó..." ha revelado entre risas, apuntando que aunque sí es cierto que el presentador de 'El tiempo justo' está "súper enamorado", sabe que aunque "tiene el pensamiento de casarse, de momento no sé si tiene fecha ni nada". "Vamos, no tiene restaurante elegido, ahora nunca se sabe. De boda no tengo noticias" ha insistido.

En cuanto a cómo le está viendo en las tardes de Telecinco con su nuevo programa, Ana Rosa afirma orgullosa que "es maravilloso y está estupendo". "Le veo más él. Está muy contento y entonces le veo como es él, expansivo, se moja, se involucra. Y eso es muy de comunicador, no de presentador" desvela.

