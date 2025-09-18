La Reina Letizia conquista El Cairo con un look de inspiración safari 'made in Egipto'

La tercera jornada del primer viaje oficial de los Reyes a Egipto para poner de manifiesto y fortalecer los lazos existentes entre ambos países ha arrancado con una intensa y completa agenda en la que Don Felipe y Doña Letizia han cumplido con diferentes compromisos por separado.

Mientras el Monarca ha mantenido un desayuno de trabajo con empresarios egipcios y españoles, antes de presidir la inauguración del Foro Empresarial hispano-egipcio -cuyo objetivo es dinamizar las relaciones económicas y comerciales entre ambos países-, y reunirse con el secretario general de la Liga de los Estados Árabes, Ahmed Aboul Gheit, la Reina ha disfrutado de un plan muy especial de claro corte cultural.

En primer lugar, se ha trasladado al centro cultural de la Fundación Sultán en la Ciudad de los Muertos donde, acompañada por la viceministra de Turismo y Antigüedades de la República Árabe de Egipto, Yomna Elbahar, ha inaugurado una muestra fotográfica "Maq'Ad Sultan Qaitbey" del egipcio Mohamed Mahdy y la española Laura Silleras sobre la Ciudad de los Muertos.

Tras la visita a la exposición, que ha recorrido de lo más interesada deteniéndose en varias de las instantáneas admirada, Doña Letizia ha presenciado una actuación musical de percusión a cargo de un grupo de jóvenes beneficiaros de proyectos de la Fundación -con la que colabora la Cooperación Española-, ha visitado un taller de cuero y orfebrería, y ha saludado a un grupo de mujeres beneficiarias de la Fundación, derrochando cercanía y sonrisas y ganándose a todos los presentes con su naturalidad.

Una visita que ha finalizado en el mausoleo del Sultán "Qaitbey" rehabilitado por la Fundación Sultán, que tiene por objetivo facilitar el acceso a la cultura a los segmentos desfavorecidos de la sociedad egipcia en El Cairo.

Confirmando por qué está considerada una de las royals mejor vestidas del mundo, la Reina ha vuelto a dar una lección de estilo. Después de enamorar a los egipcios con los tres looks que había lucido hasta el momento -un ajustado vestido negro de escote bardot, un delicado diseño blanco bordado con falda de vuelo que destila feminidad, y una creación en azul cobalto para su visita privada nocturna a las Pirámides de Guiza- Doña Letizia ha acabado por conquistar a su país anfritión haciendo un guiño muy especial a la moda local.

Un outftit cómodo de inspiración safari protagonizado por una americana ceñida en color crudo que se ciñe a su figura a la perfección, de la diseñadora egipcia Fina Shaker. Una chaqueta de lino lavado con botonadura frontal y doble bolsillo visto, que tiene un precio de 240 euros, que ha combinado con un pantalón blanco de pinzas de corte recto, y unos zapatos tipo 'Mary Jane' con pulsera de hebilla al empeine de la marca francesa Sézane en color blanco -que tiene también en negro y rojo- que se están convirtiendo en sus favoritos.

El homenaje de Doña Letizia a la moda egipcia no se ha limitado a su chaqueta, ya que también ha estrenado unos preciosos pendientes largos con pequeñas formas geométricas en color dorado de un taller artesanal del Cairo, Mishka, una iniciativa en la que colabora la Cooperación Española para fomentar la igualdad de género y la inclusión social de las mujeres.