Tensión entre Mar Flores y Carlo Costanzia en el rodaje de 'Decomasters'

El proyecto más ilusionante de Mar Flores y Carlo Costanzia, 'Decomasters' -nuevo programa de TVE en el que ambos concursan como pareja frente a otros dúos de celebrities por demostrar quién tiene más mano para la decoración y las reformas- se ha convertido en un rodaje marcado por la tensión tras la publicación de las controvertidas memorias de la modelo 'Mar en calma'.

Muy enfadado con las revelaciones que su madre ha hecho tanto sobre él como sobre los durísimos episodios que relata en el libro sobre su relación con su padre, Carlo Costanzia di Costigliole, el novio de Alejandra Rubio intentó cancelar su participación en el concurso ya que no querría ni coincidir con su madre, pero tras duras negociaciones no lo consiguió y no le ha quedado más remedio que trabajar codo con codo con Mar en el rodaje del programa.

Y aunque ante las cámaras intentan mantener las apareciencias, su relación estaría rota en estos momentos y Carlo no dirigiría la palabra a la modelo. Un distanciamiento que se ha evidenciado durante la larga jornada de rodaje a la que se han enfrentado este martes, coinciciendo con la publicación de la portada de 'Semana' que destapa lo molesto que estaría el actor con su madre por sus memorias.

Muy serio en todo momento, el yerno de Terelu Campos no se ha dejado ver en ningún momento junto a Mar y, aunque se le ha visto de lo más implicado cargando muebles con un mono de trabajo en color beige -igual que el de su progenitora- no ha aprovechado ninguno de los descansos para relacionarse con el resto de sus compañeros.

Mientras, la modelo, muy integrada con sus 'rivales' en el concurso, se ha mostrado de lo más cómplice con la Terremoto de Alcorcón y el creador de contenido King Bru, con los que charló en varios momentos de la jornada, en la que también vimos a Isa Pantoja y Asraf, María Zurita, Antonia Dell'atte, Eduardo Casanova, Eduardo Navarrete, Lucía Dominguín, Colate y Samantha Vallejo-Nágera, o Belén López entre otros, cargando con muebles y utensilios durante el rodaje.

Al margen de que todas las miradas estén puestas en Mar y Carlo tras salir a la luz su distanciamiento, la otra gran protagonista del día ha sido María Zurita, que este martes ha cumplido 50 años. Una cifra redonda en la que, lejos de grandes celebraciones, la sobrina del Rey Juan Carlos se ha dejado la piel en la grabación de 'Decomasters', agradeciendo con una gran sonrisa las felicitaciones de la prensa.