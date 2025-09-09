UNRWA denuncia nuevos desplazamientos por la destrucción de torres residenciales en Gaza por parte de Israel

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha denunciado este martes que la destrucción por parte del Ejército de Israel de varias torres residenciales en la ciudad de Gaza ha provocado una nueva oleada de desplazamiento, en medio de la intensificación de la ofensiva israelí y sus llamamientos a la evacuación forzosa de toda la localidad.

"Los ataques contra torres residenciales en Gaza han desplazado a decenas de familias, muchas de las cuales han quedado en la calle sin refugio y sin sus necesidades básicas cubiertas", ha señalado el organismo internacional a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

Así, ha recalcado que "con las severas restricciones al acceso humanitario, el sufrimiento de las personas ya desplazadas únicamente se profundiza". "Necesitamos un alto el fuego ahora", ha apostillado la UNRWA, sin que la mediación internacional haya logrado por ahora un nuevo acuerdo.

El Ejército israelí ha bombardeado y destruido durante los últimos días varias torres residenciales en la ciudad de Gaza afirmando que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) había desplegado infraestructura "terrorista" en las mismas, algo rechazado por el grupo islamista palestino, que ha acusado a Israel de usar estos pretextos para extender su destrucción en el enclave.

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por diversas facciones palestinas, ha dejado hasta la fecha más de 64.600 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.