Fernando Alonso: "Tendríamos que estar con 20 puntos más de los que tenemos"

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) ha dicho que tendría que "estar con 20 puntos más de los que tenemos" en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1, tras haber abandonado este domingo la carrera del Gran Premio de Italia debido a una rotura en la suspensión delantera de su coche durante la vuelta 25 de las 53 programadas en total.

"La suspensión parece que ha cedido y hemos tenido que retirar el coche", dijo Alonso a los periodistas desde el circuito de Monda, sede de la decimosexta cita de este Mundial de F1. "Tampoco tenemos ninguna aspiración este año más que luchar por el campeonato de constructores, intentar ayudar al equipo a acabar lo más arriba posible", se resignó.

"Pero bueno, por méritos creo que tendríamos que estar con 20 puntos quizás más de los que tenemos. Así que, si no los hemos conseguido, ha sido a veces por errores nuestros y otras veces por mala suerte, y al final de año acabaremos donde tengamos que acabar. Pero más que eso, tampoco hay ni negativo ni positivo que tomar", argumentó al respecto.

"Intentamos hacer el trabajo cada fin de semana a la perfección, como hemos hecho creo este fin de semana con una crono espectacular y unas primeras 30 vueltas de carrera muy buenas, diría yo. Y a partir de ahí, a esperar a la siguiente", añadió el ovetense en sus declaraciones.

Además, contabilizó los puntos que se habían escapado por abandonar. "Seis, exactamente seis. Éramos séptimos y no creo que muchos coches ya tuviesen que adelantarnos, éramos igual o más rápido que ellos. Así que sí, seis puntos aquí y ocho en Mónaco, cuando íbamos sextos rompimos el motor allí. Hoy cuando íbamos séptimos rompimos la suspensión", apuntó.

"Así que decenas de puntos que la mala suerte nos está quitando, pero no se puede hacer nada. Por nuestra parte adelantamos a un coche en la salida, adelantamos a un coche en la parada, en los 'boxes', y estábamos manteniendo a un grupo detrás con un fin de semana difícil. Así que por nuestra parte creo que hemos ejecutado el fin de semana al 100% y la suerte otra vez... una avería nos priva de puntos, pero habrá que seguir intentándolo", recalcó el piloto asturiano.

Luego analizó el lugar donde presumiblemente había roto la suspensión del bólido. "Es un piano que llevábamos cogiendo todo el fin de semana y que siguen cogiendo. En las vueltas que estamos viendo ahora 'onboard' de todo el mundo, siguen cogiendo ese piano. Todavía no sé lo que ha sido, pero seguramente algo que tengamos que revisar", indicó.

"Teníamos una predicción de nuestro rendimiento aquí en Monza bastante pesimista, ayer lo éramos y hoy también en la reunión de carrera como noveno equipo justo por delante de Alpine, y estábamos para acabar séptimos. Muy conforme con la carrera; excepcional, diría", afirmó un Alonso que fue tajante y lacónico para responder a la pregunta sobre cómo definiría este fin de semana: "2025".