Agencias

Gloria Camila y Álvaro García, inseparables antes de su marcha a Honduras

Por Newsroom Infobae

Guardar

Han sido semanas de rumores de crisis sentimental, pero lo cierto es que Gloria Camila y Álvaro García han demostrado que su amor está por encima de todas esas especulaciones y que su historia sigue consolidándose a pasos agigantados.

Este fin de semana, la hija de José Ortega Cano organizaba una fiesta de despedida con sus personas más cercanas antes de viajar a Honduras y embarcarse en la aventura de 'Supervivientes All Start' y, por supuesto, allí estaba el artista.

También se ha llegado a decir que la familia de Gloria no tendría una buena relación con el cantante y esto hubiese provocado que la estabilidad que tenían se desvaneciera... pero nada más lejos de la realidad, lo cierto es que Álvaro está súper integrado con todos los familiares de la joven.

Inseparables, la pareja se ha dejado ver juntos disfrutando de la noche madrileña junto a unos amigos. Aprovechando al máximo el tiempo que les queda se mostraban cómplices y cariñosos antes de separarse por el nuevo compromiso profesional que tiene Gloria.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Detenida una persona sospechosa del asesinato del expresidente del Parlamento de Ucrania

Detenida una persona sospechosa del

Miguel Abellán y Olga Casado, un amor que se fragua en la discreción

Miguel Abellán y Olga Casado,

Toñi Moreno o Cristina Iglesias lo dan todo en el concierto de Camilo en Starlite Occident

Toñi Moreno o Cristina Iglesias

Raquel Perera desvela cómo sigue siendo su relación con Alejandro Sanz

Raquel Perera desvela cómo sigue

Irene Rosales reaparece sonriente tras sus imágenes con un chico cenando

Irene Rosales reaparece sonriente tras