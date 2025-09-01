Agencias

El PP recuerda a Illa sus criticas a Torra por abrir el curso político "a las órdenes" del "huido" Puigdemont

Por Newsroom Infobae

Guardar

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha criticado este lunes al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por su decisión de reunirse con el líder de Junts, Carles Puigdemont, y lo ha hecho recordando al político socialista lo que decía cuando era Quim Torra quien en 2018 y 2019 se iba a Bélgica a verse con el expresident para "ponerse a sus órdenes".

"Para que no me acusen de crispar o de fascista le digo a Illa, lo que Illa le dijo a Torra cuando se fue a recibir órdenes de Puigdemont", ha escrito la dirigente del PP en la red social X, adjuntando un vídeo con declaraciones del actual presidente de la Generalitat que contradicen su actuación en el presente.

Y lo que decía Illa entonces era esto: "El señor Torra comienza el curso político visitando al señor Puigdemont y, por lo tanto, poniéndose a sus órdenes. Eso no es lo que le conviene a Cataluña, lo que hace es no gobernar, sino ir a pedir instrucciones al señor Puigdemont, que es una persona que ha huido de Cataluña, pendiente de un juicio y de una sentencia que se tienen que producir".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Bayer Leverkusen destituye al técnico Erik ten Hag

El Bayer Leverkusen destituye al

Asociaciones inmobiliarias de España y América crean un canal educativo para incrementar la inversión

Asociaciones inmobiliarias de España y

Microsoft y Phison niegan que la última actualización de seguridad de Windows 11 dañe SSD con controladores Phison

Microsoft y Phison niegan que

El Gobierno defiende la regulación europea de servicios digitales frente a las amenazas arancelarias de Trump

El Gobierno defiende la regulación

Rocío Flores deja todo para estar al lado de Gloria Camila antes de marcharse a Honduras

Rocío Flores deja todo para