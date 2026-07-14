Un agente del ICE mata a una persona que trataba de huir en coche de una vivienda en Maine (EEUU)

Un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha acabado con la vida de una persona al disparar contra ella cuando trataba de salir en un vehículo de su residencia en la localidad de Biddeford, en el estado de Maine.

"El ICE estaba llevando a cabo una vigilancia específica en la última dirección conocida de un extranjero en situación irregular con una orden definitiva de expulsión. Un extranjero en situación irregular salió de la residencia en un vehículo. Los agentes del ICE intentaron detener el vehículo. El vehículo intentó huir del lugar y, temiendo por la seguridad pública, un agente disparó su arma", ha relatado en redes sociales el Departamento de Seguridad Nacional, del que depende el Servicio.

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Como consecuencia, "el conductor resultó herido", ha narrado la cartera, que afirma que "se contactó inmediatamente con los servicios de emergencia", pero la víctima "falleció a causa de sus heridas".

Al calor del tiroteo, ocurrido en torno a las 7.00 horas (hora local) de este lunes, el "Departamento de Policía de Biddeford y la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) acudieron al lugar de los hechos", que están siendo actualmente investigados por la Oficina del Inspector General de Seguridad Nacional, según el Departamento.

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El senador del estado de Maine Angus King (independiente) ha asegurado que, en una conversación con el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ha podido saber que la víctima "es un hombre en sus 20 (años)" que "había recibido una orden de abandonar el país".

"Estaba en un vehículo, salió del vehículo, y en palabras del secretario "usó como arma" el vehículo, y un agente del ICE le disparó", reza la nota publicada por la oficina del senador con su relato de la conversación con Mullin.

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Según el mismo, King ha exigido "una investigación completa, transparente y abierta" de los hechos, pese a que esto presentaría un "problema": "Aparentemente no hay cámaras. Los agentes no llevaban cámaras corporales. Así que no tenemos evidencia en video de lo ocurrido en este caso", ha explicado.

Ante esta coyuntura, ha pedido que las autoridades estatales y locales también participen en las investigaciones y que sean informados acerca de sus avances.

LA VÍCTIMA: UN COLOMBIANO DE 26 AÑOS CON DERECHO A TRABAJAR EN EEUU

La versión de Mullin transmitida por King choca con lo denunciado por las organizaciones de derechos civiles Presente! y Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine (MIRC, por sus siglas en inglés), que han publicado un comunicado conjunto en el que han afirmado que la víctima es un hombre de 26 años, natural de Colombia que, además, tenía número de la Seguridad Social y derecho a trabajar en Estados Unidos.

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"La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine y Presente! Maine están consternadas e indignadas por la muerte de un joven colombiano de 26 años durante un tiroteo en el que participó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Biddeford la mañana del 13 de julio de 2026", reza la nota.

En la misma, Presente! --que ha declarado en redes que el hombre llevaba a su "hija de tres años en el asiento trasero"-- asegura que ha podido confirmar "que el joven estaba autorizado para trabajar en Estados Unidos y que se le había asignado un número de Seguridad Social".

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"Era miembro de nuestra comunidad, un vecino y un ser humano cuya vida fue truncada trágicamente", han subrayado ambas entidades antes de extender sus "más sentidas condolencias a su familia, seres queridos y a todos los que ahora lamentan esta pérdida inimaginable".

Al hilo, han reclamado "una investigación pronta, independiente y transparente; una rendición de cuentas completa de cada agencia y agente involucrados, y la preservación de todas las grabaciones de cámaras corporales, grabaciones de vigilancia, comunicaciones y demás evidencia", así como "la publicación oportuna de los hallazgos".

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No obstante, han mostrado su oposición a que el "ICE se investigue a sí mismo ni que controle la narrativa pública en torno a una muerte en la que su personal u operaciones estuvieron involucrados".