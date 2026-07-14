Perú completa con éxito la evaluación del comité de agricultura de la OCDE

Lima, 13 jul (EFE).- Perú completó con éxito la evaluación del Comité de Agricultura de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con lo que ya superó la evaluación de siete comités técnicos de ese organismo, informaron este lunes fuentes oficiales.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza, aseguró que el último informe aprobado "es una herramienta clave" para consolidar las políticas públicas que eleven la competitividad y sostenibilidad del sector.

"El documento reconoce los avances del país en el alineamiento de sus normativas y buenas prácticas con los más altos estándares internacionales", acotó.

El ministro participó este lunes en la inauguración del evento de presentación del Informe de Políticas Agrarias del Perú, que contó con la participación de la directora de comercio y agricultura de la OCDE, Marion Jansen.

En la cita participaron autoridades diplomáticas y nacionales, especialistas y líderes gremiales, reunidos en diversos paneles de discusión enfocados en competitividad, innovación, financiamiento y gobernanza.

Durante el bloque de alto nivel, el viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario, Jorge Luis Sáenz, expuso sobre los retos que afronta el sector y el trabajo que se realiza para modernizar el agro peruano.

El ministro Meza reafirmó, por su parte, el compromiso del Gobierno de seguir impulsando una agricultura más moderna, resiliente e inclusiva, para asegurar "una transición exitosa" hacia la plena integración a la OCDE, cuyo proceso de adhesión de Perú comenzó en 2022.

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Fuentes oficiales señalan que, hasta el momento, 20 comités de la OCDE han evaluado a Perú, de los cuales ya han aprobado sus procesos los de política regulatoria, política desarrollo regional, políticas del consumidor y política educativa, así como salud, pesca y agricultura. EFE