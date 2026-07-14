Sube a 30 el número de muertos por el incendio en un bar de Bangkok con 24 heridos graves

Bangkok, 14 jul (EFE).- El número de fallecidos por el incendio en un bar de Bangkok ha subido de 28 a 30 en las últimas horas, con 24 pacientes en condición crítica y 36 dados de alta, mientras continúan las investigaciones en la cervecería Na Lat Phrao, situada en el norte de la capital de Tailandia, informaron este martes las autoridades.

Dos personas que se encontraban la víspera en estado crítico fallecieron en las últimas horas, explicó la Administración Metropolitana de Bangkok (BMA, en inglés) en una publicación de Facebook que añade que 27 de los 30 fallecidos ya han sido identificados.

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A las 9.00 hora local (2.00 GMT), el personal médico atendía a 24 heridos graves y a otros 15 con lesiones moderadas en distintos hospitales de la ciudad, mientras los equipos forenses trabajan en la identificación de las últimas víctimas mortales.

Hasta la noche del lunes, se había identificado a 24 tailandeses y un ciudadano de Laos entre los fallecidos, indicó a EFE el Ministerio de Exteriores de Tailandia.

A pesar de que la Policía dijo ayer que el bar tenía los permisos en regla, el secretario permanente del Ministerio del Interior, Arsit Sampantharat, indicó a los medios que se revisará qué tipo de licencias manejaba el local, ubicado cerca del enorme mercado de Chatuchack, visitado cada fin de semana por miles de turistas internacionales.

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"Si no están registrados como locales de entretenimiento pero operan como tal, están infringiendo la ley, punto", subrayó el funcionario.

Por su parte, la cervecería Na Lat Phrao emitió un comunicado en el que expresó disculpas por lo sucedido y condolencias a los familiares de los fallecidos. A la vez, el negocio aseguró que está "recopilando toda la información y las pruebas pertinentes para cooperar plenamente con la Policía".

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"En cuanto al estado del propietario del restaurante, resultó gravemente herido en el incidente y actualmente permanece ingresado bajo cuidados intensivos", dice el escrito.

Las llamas sorprendieron a la clientela del Na Lat Phrao a altas horas del domingo y no fue hasta pasada la medianoche del lunes cuando los bomberos lograron controlar el fuego, que ha reavivado la preocupación por la seguridad en locales de ocio de Tailandia, con tragedias como el incendio de una discoteca en 2022 que dejó 15 muertos y 37 heridos. EFE

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(foto)(vídeo)