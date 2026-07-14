El brent sube un 2 % y roza los 85 dólares mientras se mantienen las tensiones EE.UU.-Irán

Madrid, 14 jul (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en septiembre sube un 2 % este martes y roza los 85 dólares, mientras se mantienen las tensiones en Oriente Medio, después de que Estados Unidos haya atacado nuevamente a Irán y haya reiniciado el bloqueo naval sobre el país.

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 07:00 horas (05:00 GMT) de este martes, el brent, el crudo de referencia de Europa, avanza ese 2 %, hasta los 84,9 dólares el barril en el mercado de futuros de Londres.

PUBLICIDAD

No obstante, durante la madrugada, llegó a subir con más fuerza hasta alcanzar un máximo en los 85,64 dólares.

El precio del crudo avanza de nuevo este martes tras dispararse en la víspera un 9,59 %, hasta superar los 83 dólares, como consecuencia de la última escalada de ataques entre Estados Unidos e Irán.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) anunció esta noche que ha completado una nueva ola de ataques contra objetivos militares en Irán, y que más de 50.000 militares estadounidenses permanecen desplegados en Oriente Medio.

Las fuerzas de Estados Unidos continúan "vigilantes, letales y preparadas" para responder a cualquier amenaza en la región, aseguró el Comando en su tercera jornada consecutiva de ataques a Irán.

Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reactivó el bloqueo naval sobre la República Islámica y aseguró que asumirá el papel de "guardián del estrecho de Ormuz", una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.

PUBLICIDAD

Trump afirmó que otros países deberán compensar a Estados Unidos con un 20 % de la carga transportada por los costos de garantizar la seguridad en esa vía, que Teherán cerró "hasta nuevo aviso" tras los recientes ataques estadounidenses.

Asimismo advirtió de que el proceso para implementar esa compensación comenzará de inmediato y que Estados Unidos no continuará protegiendo gratuitamente a las naciones que se benefician del tránsito por el estrecho.

Mientras, Irán ha respondido a los ataques con acciones contra países aliados de Estados Unidos en la región.

El conflicto se ha intensificado desde la semana pasada, cuando Trump dio por acabado el acuerdo marco del alto el fuego con Irán, firmado el 17 de junio, por los persistentes ataques de Teherán a los barcos que navegan por Ormuz. EFE

PUBLICIDAD