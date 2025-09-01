AMP. El centrocampista español Carlos Soler ficha cuatro temporadas por la Real Sociedad y

La Real Sociedad anunció este lunes el acuerdo con el Paris Saint Germain para hacerse con el traspaso del centrocampista español Carlos Soler, que firma hasta la temporada 2028-209, con opción a una más, con el conjunto guipuzcoano, que refuerza más su centro del campo tras el fichaje del venezolano Yangel Herrera.

De este modo, el centrocampista valenciano regresa al fútbol español después de su discreta aventura con el actual campeón de Europa, que le fichó en el verano de 2022 procedente del Valencia CF. En la Ligue 1, sólo ha disputado 50 partidos y un total de 2.241 minutos y la temporada pasada ya estuvo cedido en el West Ham inglés donde tuvo más protagonismo

La Real Sociedad destacó de Carlos Soler que "es un centrocampista diestro que puede ocupar distintas posiciones en el centro del campo" y que "llega para aportar su calidad y versatilidad al centro del campo", una zona que ya había reforzado a primera hora del lunes, último día del mercado de fichajes de verano con la llegada de Yangel Herrera.

El centrocampista venezolano firmó con el club 'txuri-urdin' para las próximas cinco temporadas tras poner fin a su etapa en el Girona FC, donde ha estado los últimos tres cursos, con un total de 85 partidos en los que ha anotado 11 goles y repartido cinco asistencias.

"Estaba buscando seguir creciendo, seguir evolucionando y yo creo que la Real Sociedad es un gran club para hacerlo y la verdad que estoy muy contento y muy feliz de poder estar aquí", aseguró Yangel Herrera en declaraciones a los medios de la Real.

El centrocampista venezolano reveló que afronta esta nueva etapa con "mucha ilusión" en un club "bastante grande y bastante competidor" como el guipuzcoano, que "siempre está peleando por las plazas europeas". "La verdad que para mí se suponía un reto bastante bonito, con mucha ilusión lo afronto y no he dudado cuando ha salido la opción, la verdad que he querido venir aquí", manifestó.

"Soy un jugador del centro del campo, que puedo ocupar distintas posiciones, le puedo aportar energía, duelos, llegada al área, bastante intensidad a la hora de competir. Lo estoy deseando porque vengo con muchísimas ganas, con muchísima ilusión, quiero mostrarles el jugador que soy, ayudar a la Real Sociedad a conseguir cosas importantes", explicó Herrera.