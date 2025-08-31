Agencias

Candela Márquez desmiente que haya roto su relación con Alejandro Sanz

Por Newsroom Infobae

Alejandro Sanz y Candela Márquez llevan lidiando con rumores de crisis sentimental desde antes de verano, pero lo cierto es que cada vez que la actriz ha aparecido ante los medios de comunicación ha negado la mayor.

Esta semana lo ha vuelto a hacer. Se ha dejado ver caminando por las calles de Madrid y al ser preguntada por su supuesta ruptura con el artista, Candela ha desmentido que hayan puesto punto y final a su relación: "No, es que no sé porque dicen eso, pero bueno".

Sobre los rumores que apuntan a que no han pasado el verano juntos, la intérprete ha asegurado que no se les ha visto juntos "porque no estáis donde tenéis que estar", dejando claro que sí ha estado con él.

En cuanto a cómo se encuentra profesionalmente Candela ha confesado que "bien, muy bien" porque "estamos muy bien de audiencia y la verdad que muy feliz con 'La Encrucijada', con los compañeros, los productores, todos estamos muy contentos con el trabajo que hemos hecho".

