Irene Rosales reaparece con una gran sonrisa tras su ruptura con Kiko Rivera

24 horas después de que la revista 'Semana' revelase en su portada su separación de Kiko Rivera después de 11 años de relación y dos hijas en común, Irene Rosales ha reaparecido con una gran sonrisa. A primera hora de este jueves la influencer rompía su silencio a través de un comunicado publicado en sus historias de Instagram -en el que asegurando que ha sido una "decisión dura" ha revelado que "ambos necesitamos seguir nuestras vidas por caminos separados" aunque la "unión familiar" seguirá por sus pequeñas, "que merecen recibir el amor y el cariño de sus padres y así seguirá siempre"- la todavía nuera de Isabel Pantoja se ha dejado ver por fin ante las cámaras.

Y, lejos de las informaciones que apuntan a que estaría hundida después de haber luchado hasta el final por salvar su matrimonio, ya que considera que su proyecto de vida ha fracasado, Irene ha reaparecido radiante y de lo más sonriente para ir a un supermercado cercano a la casa familiar en Castilleja de la Cuesta, en el que se ha quedado ella con las niñas mientras Kiko se estaría quedando temporalmente en el domicilio de un amigo hasta que encuentre un nuevo hogar. Y aunque en 'Espejo Público' han desvelado que habría preguntado por alquileres en el sevillano barrio de Triana, su entorno ha asegurado que su intención es residir cerca de sus hijas, a las que querría seguir viendo a diario.

Cargada con varias bolsas con comida, la andaluza ha recibido los piropos de varios vecinos, a los que ha reaccionado entre risas, mostrando su mejor cara a pesar de los duros momentos que está viviendo tras su separación. Y aunque parca en palabras, Irene ha querido dejar claro que ella está "bien" y que "está todo bien sí sí".

Además, ha asegurado con una gran sonrisa que seguiremos viendo a Kiko por el domicilio familiar, confirmando que su ruptura ha sido cordial y que continúa teniendo buena relación con el Dj: "¡Hombre por Dios! Por favor. Somos familia y todo muy bien ¿vale? Así que nada, gracias".

Unas primeras palabras ante las cámaras en la misma línea que el comunicado que ha compartido en redes sociales, en el que ha confesado que "hay mucho cariño, hay unión, y sobre todo mucho amor por la familia que hemos formado. Eso seguirá siendo así, porque aunque nuestra relación como pareja haya llegado a su fin, nuestro vínculo familiar siempre estará".