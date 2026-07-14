Hallan 18 estructuras y una pesa islámica en un yacimiento arqueológico de Arabia Saudí

El Cairo, 14 jul (EFE).- Arqueólogos saudíes descubrieron 18 unidades arquitectónicas y una "valiosa" colección de piezas históricas en el antiguo asentamiento minero de Hillit, situado en la región de Riad, informó este martes la Comisión de Patrimonio de Arabia Saudí.

El hallazgo más destacado de esta cuarta campaña de excavaciones es una rara pesa de piedra que lleva inscrita la palabra 'ratl' -una unidad de peso islámica histórica- en escritura jazm temprana, datada entre los siglos I y II de la Hégira (equivalentes a los siglos VII y VIII d.C.).

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Durante las tareas de excavación en el yacimiento, ubicado a unos 110 kilómetros al noroeste de la gobernación de Al Dawadmi (centro), también se han desenterrado fragmentos de pulseras de metal, cuentas de colores, vasijas de esteatita, herramientas de molienda y piezas de cerámica tanto esmaltada como lisa.

Los nuevos descubrimientos reafirman las investigaciones de campañas anteriores que sitúan el periodo de mayor esplendor de este asentamiento durante los dos primeros siglos de la era islámica, que comienza en torno al 622 d.C.. EFE

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