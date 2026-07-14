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El balón ya rueda en el tercer capítulo del Barça de Hansi Flick

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El FC Barcelona ha completado este martes su primer entrenamiento sobre el césped de la pretemporada 2026/27, la tercera bajo las órdenes del técnico alemán Hansi Flick, después de que el lunes la plantilla iniciara el curso con las habituales revisiones médicas.

La sesión, celebrada en el Camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, contó con la participación de nueve jugadores del primer equipo: Marc-André ter Stegen, Wojciech Szczesny, Alejandro Balde, Andreas Christensen, Marc Casadó, Gerard Martín, Marc Bernal, Héctor Fort y Roony Bardghji, a la espera de la incorporación de los futbolistas que disputaron el Mundial.

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Además, Flick completó el entrenamiento con 16 jugadores del filial y del juvenil, entre ellos Ibrahim Diarra, Guille Fernández, Shane Kluivert, Toni Fernández o Hamza Abdelkarim.

El trabajo de este martes dio continuidad al inicio oficial de la pretemporada, que arrancó el lunes con la primera jornada de pruebas médicas y físicas en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Un total de 25 futbolistas pasaron los habituales controles antes del comienzo de los entrenamientos, en una convocatoria formada por diez jugadores del primer equipo y quince del fútbol base.

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El conjunto blaugrana continuará este miércoles con la preparación estival con la primera doble sesión de trabajo de la pretemporada, programada para las 9.30 y las 18.00 horas respectivamente.

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