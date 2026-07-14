La tasa de inflación de EEUU se moderó al 3,5% en junio

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos se situó en el mes de junio en el 3,5% interanual, frente a la subida de los precios del 4,2% observada en mayo, según ha informado este martes la Agencia de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

La menor subida de los precios en junio obedeció a la contención del encarecimiento de la energía, con una subida interanual del 15,7%, frente al 23,5% de mayo, mientras que los alimentos se encarecieron un 3%, una décima menos que el mes anterior.

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De este modo, el dato subyacente de inflación, que excluye el impacto de la volatilidad de la energía y de los alimentos frescos, se situó en el 2,6%, frente al 2,9% de mayo.

En la comparativa intermensual, la tasa de inflación en junio retrocedió un 0,4% respecto de mayo, cuando había aumentado un 0,5%, lo que representa la mayor caída mensual desde abril de 2020.

Esta corrección reflejó la bajada mensual del 5,7% del dato de energía, tras haber subido un 3,9% en mayo, un 3,8% en abril y un 10,9% en marzo. Por contra, el índice de alimentación aumentó un 0,2% durante el mes.

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