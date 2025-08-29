Agencias

Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan su cuarto hijo

Por Newsroom Infobae

Guardar

Nueva York, 28 ago (EFE).- El cantante español Enrique Iglesias y la extenista rusa Anna Kournikova, que son pareja desde hace más de dos décadas, esperan su cuarto hijo, según informaron medios de la farándula.

Iglesias, de 50 años, y Kournikova, de 44, están "muy ilusionados" con la idea de volver a ser padres, reveló la revista ¡Hola!, que cita fuentes cercanas a la pareja, y que señala que la deportista está a mitad de embarazo.

La pareja mantiene una relación desde 2001, cuando se conocieron en la grabación del videoclip de 'Escape' de Iglesias, y residen en Miami (EE.UU.) con sus hijos Nicholas y Lucy, mellizos de 7 años, y Mary, de 5 años.

De acuerdo con la revista, Kournikova fue fotografiada recientemente en Miami vestida con un conjunto casual que hacía visible su embarazo cuando llevaba a sus pequeños a la escuela.

La revista People, que cita a otra fuente cercana, también confirmó la noticia y añadió que Iglesias ha reducido su tiempo de gira en los últimos años para pasar más tiempo con su familia. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Kiko Rivera, su declaración de intenciones tras su separación de Irene Rosales: "No tengo que demostrar nada a nadie"

Kiko Rivera, su declaración de

Gerard Piqué y Clara Chía reaparecen de lo más cariñosos en medio de rumores de compromiso

Gerard Piqué y Clara Chía

Anabel Alonso, en shock por las muertes de Verónica Echegui, Eusebio Poncela y Manuel de la Calva

Anabel Alonso, en shock por

Alejandro Albalá, ex de Isa Pantoja, manda un mensaje a Kiko Rivera e Irene Rosales tras su separación

Alejandro Albalá, ex de Isa

Romina y Al Bano, así ha sido su mágico y esperado regreso a España en el Festival Starlite Occident de Marbella

Romina y Al Bano, así